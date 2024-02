Özhan Eren

Xanima min, bermaliya min, Roniya her du çavê min Xanima min, bermaliya min, Roniya her du çavê min *** Xanima'm, bermaliya'm, rindît xemla mala min Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min Xanima'm, bermaliya'm, rindît xemla mala min Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min *** Xanima min were ba min Roniya her du çavê min Xanima min were ba min Roniya her du çavê min *** Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min Xanima'm, bermaliya'm, rindît xwîna rehê min Xanima'm, bermaliya'm, rindît xwîna rehê min Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min