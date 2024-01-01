Özhan Eren

Güldür Gül Şarkı Sözleri
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Gül olanın aslı güldür
Peygamberin nesli güldür
Girdim şahın bahçesine
Postu destarı Gül'dür, gül
Girdim şahın bahçesine
Postu destarı Gül'dür, gül
Asmasında gül dalları
Kovanında gül balları
Ağacında gül halleri
Servi çınarı Gül'dür, gül
Ağacında gül halleri
Servi çınarı Gül'dür, gül
Açıl gel ey gonca gülüm
Ağlatma şeyda bülbülüm
Açıl gel ey gonca gülüm
Ağlatma şeyda bülbülüm
Şu inleyen garip dilin
Ahu efganı Gül'dür, gül
Şu inleyen garip dilin
Ahu efganı Gül'dür, gül
Gülden terazi tutarlar
Gül ile gülü tartarlar
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı Gül'dür, gül
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı Gül'dür, gül
Gel ha gel gül ey Nesîmi
Geldi yine gül mevsimi
Gel ha gel gül ey Nesîmi
Geldi yine gül mevsimi
Bu feryat bülbül sesi mi
Sesi feryadı Gül'dür, gül
Bu feryat bülbül sesi mi
Sesi feryadı Gül'dür, gül