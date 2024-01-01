Özhan Eren

İstanbul İstanbul Sen bizim tacımızsın Hiç bitmez sevdamızsın Kal cihanda tek Sonsuza dek bizimle kal Senle biz bir can olduk Dünyaya sultan oldu *** Kal cihanda tek Sonsuza dek bizimle kal *** İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Canım İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Güzel İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Canım İstanbul Her köşesi aşk dolu Yarim İstanbul

Gönül Bu Ahhh gönül bu ne yapsın Ahhh sevdi ne yapsın gündüzü bilmem geceyi görmem kör karanlıklarda bir başıma

Ne Vefasız Yarmışsın ne vefasız yarmışsın günler geçti aylar bitti mevsimler döndü sen hala yoksun seni sordum uçan kuşa seni sordum esen yele seni sordum gelen geçene hala yoksun söyle niye? yıllara bölündüm yollara serildim ellere sarıldım sensin diye yolunu gözledim seni çok özledim hala yoksun söyle niye? ne hal kaldı ne sabır bir gün değil üç gün değil ömürler geçti sen hala yoksun seni sordum uçan kuşa seni sordum esen yele seni sordum gelen geçene hala yoksun söyle niye? yıllara bölündüm yollara serildim ellere sarıldım sensin diye yolunu gözledim seni çok özledim hala yoksun söyle niye?

Ey Büt-i Nev Eda Ey büt-i nev eda, Olmuşum müptela, İltifat et bana, Aşıkım ben sana. *** Gördüğümden beri, Olmuşum serseri, Bendenem ey peri, İltifat et bana, Aşıkım ben sana. ** Hasılı bunca dem, Ben senin bendenem, Gel, gel ey gonca fem, İltifat et bana, Aşıkım ben sana.

Senin Olsun Haber Aldım Yar Geliyormuş Şaştım Kaldım Ne Yapsam Yetmez Yollara Çıksam Ziller Taksam Oynasam *** Gel Güzelim Al Yüreğim Al Senin Olsun Ne Günahım Vardı Ki Bilmem Sensiz Kaldım Gülemem Yetmez Ömrümü Versem *** Bir Canım Var Vazgeçsem Gel Güzelim Al Yüreğim Al Senin Olsun

Üsküdar'da Beklerim Üsküdar'da Beklerim Derdime Dert Eklerim Ellerin Sevdiği Gelmiş Boşaymış Emeklerim *** Ah Üsküdar Alacağın Olsun Beni Yakan Allahından Bulsun Yarim Gitti Kimsem Yok Ahh Derdim Çok Dermanım Yok İskelenin Karşısı *** Gecenin Bir Yarısı Kundurası Sesi Duydum Döndüm Baktım Başkası Ah Üsküdar Alacağın Olsun *** Beni Yakan Allahından Bulsun Yarim Gitti Kimsem Yok Ahh Derdim Çok Dermanım Yok

Sen Olaydın Adın huri yüzün melek Gönlüm seni ölene dek Şu gönlümde açan çiçek Sen olaydın sen olaydın Gülüşün yok hiç kimsede Cilve edip naz etsen de Yanılıp da bir sevsen de Sevdiğin yar ben olaydım Al yanaklım kömür gözlüm Can bakışlım güler yüzlüm Edeceksen eğer zulüm Çektirdiğin ben olaydım Gülüşün yok hiç kimsede Cilve edip naz etsen de Yanılıp da bir sevsen de Sevdiğin yar ben olaydım

Ey Aşk Ey aşk sen nesin Sevmeyen bilmez seven ne desin Gül desem gül değil Bal desem bal değil Ağ tuttu desem Dalından tutulacak dal değil *** Bir hevessin gönüldeki Bir hecesin dillerde ki Bilmecesin gözlerde ki Anladım aşk Sen her şeysin

Aşk Masaldır Aşk masaldır sakın kanma, inanma Aşk yakandır, sakın yanma, aldanma. Takub olu bütün gözler Keman olur bütün kaşlar Ceylan gibi o bakışlar Ahh ahh inanma, aldanma Seviyorum dese bile Yanıyorum dese bile Benim eriyorum Benim ömrüm görüyorum Ahh ahh ahh inanma, aldanma

Unutamam Söyle ay Doğmasın bu gece Söyle güneş Doğmasin yarin Basimda sevdan Gozumde yaslar Gonlum seninle dolu Hickimse duymasin Hickimse bilmesi Unutmadim seni yar Hickimse duymasin Hickimse bilmesin Unutmadim seni yar Gitsen dunyanin en uzak ucunda olsan Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan Degil bir gun degil bir omur beni anmasan Unutmam Unutamam Gutsen dunyanin en uzak ucunda olsan Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan Degil bir gun degil bir omur beni anmasan Unutmam Unutamam

Akşam, Yine Akşam Yorgun gözümün halkalarında Güller gibi fecr oldu nümâyân, Güller gibi… sonsuz, iri güller Güller ki kamıştan daha nâlân; Gün doğdu yazık arkalarında! Altın kulelerden yine kuşlar Tekrârını ömrün eder i'lân. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam Âlemlerimizden sefer eyler? Akşam, yine akşam, yine akşam Bir sırma kemerdir suya baksam; Üstümde semâ kavs-i mutalsam! Akşam, yine akşam, yine akşam Göllerde bu dem bir kamış olsam!