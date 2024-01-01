Özhan Eren

-
Sen bizim tacımızsın
Hiç bitmez sevdamızsın
Kal cihanda tek
Sonsuza dek bizimle kal
Senle biz bir can olduk
Dünyaya sultan oldu
***
Kal cihanda tek
Sonsuza dek bizimle kal
***
İstanbul İstanbul
İstanbul İstanbul
Canım İstanbul
İstanbul İstanbul
İstanbul İstanbul
Güzel İstanbul
İstanbul İstanbul
İstanbul İstanbul
Canım İstanbul
Her köşesi aşk dolu
Yarim İstanbul
-
Ahhh gönül bu ne yapsın
Ahhh sevdi ne yapsın
gündüzü bilmem geceyi görmem
kör karanlıklarda bir başıma
-
ne vefasız yarmışsın
günler geçti aylar bitti mevsimler döndü sen hala yoksun
seni sordum uçan kuşa
seni sordum esen yele
seni sordum gelen geçene
hala yoksun söyle niye?
yıllara bölündüm
yollara serildim
ellere sarıldım
sensin diye
yolunu gözledim
seni çok özledim
hala yoksun söyle niye?
ne hal kaldı ne sabır
bir gün değil üç gün değil
ömürler geçti sen hala yoksun
seni sordum uçan kuşa
seni sordum esen yele
seni sordum gelen geçene
hala yoksun söyle niye?
yıllara bölündüm
yollara serildim
ellere sarıldım
sensin diye
yolunu gözledim
seni çok özledim
hala yoksun söyle niye?
-
-
Ey büt-i nev eda,
Olmuşum müptela,
İltifat et bana,
Aşıkım ben sana.
***
Gördüğümden beri,
Olmuşum serseri,
Bendenem ey peri,
İltifat et bana,
Aşıkım ben sana.
**
Hasılı bunca dem,
Ben senin bendenem,
Gel, gel ey gonca fem,
İltifat et bana,
Aşıkım ben sana.
-
Haber Aldım Yar Geliyormuş
Şaştım Kaldım Ne Yapsam
Yetmez Yollara Çıksam
Ziller Taksam Oynasam
***
Gel Güzelim Al Yüreğim Al Senin Olsun
Ne Günahım Vardı Ki Bilmem
Sensiz Kaldım Gülemem
Yetmez Ömrümü Versem
***
Bir Canım Var Vazgeçsem
Gel Güzelim Al Yüreğim Al Senin Olsun
-
Üsküdar'da Beklerim
Derdime Dert Eklerim
Ellerin Sevdiği Gelmiş
Boşaymış Emeklerim
***
Ah Üsküdar Alacağın Olsun
Beni Yakan Allahından Bulsun
Yarim Gitti Kimsem Yok Ahh
Derdim Çok Dermanım Yok
İskelenin Karşısı
***
Gecenin Bir Yarısı
Kundurası Sesi Duydum
Döndüm Baktım Başkası
Ah Üsküdar Alacağın Olsun
***
Beni Yakan Allahından Bulsun
Yarim Gitti Kimsem Yok Ahh
Derdim Çok Dermanım Yok
-
Adın huri yüzün melek
Gönlüm seni ölene dek
Şu gönlümde açan çiçek
Sen olaydın sen olaydın
Gülüşün yok hiç kimsede
Cilve edip naz etsen de
Yanılıp da bir sevsen de
Sevdiğin yar ben olaydım
Al yanaklım kömür gözlüm
Can bakışlım güler yüzlüm
Edeceksen eğer zulüm
Çektirdiğin ben olaydım
Gülüşün yok hiç kimsede
Cilve edip naz etsen de
Yanılıp da bir sevsen de
Sevdiğin yar ben olaydım
-
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Ey aşk sen nesin
Sevmeyen bilmez seven ne desin
Gül desem gül değil
Bal desem bal değil
Ağ tuttu desem
Dalından tutulacak dal değil
***
Bir hevessin gönüldeki
Bir hecesin dillerde ki
Bilmecesin gözlerde ki
Anladım aşk Sen her şeysin
-
Aşk masaldır sakın kanma, inanma
Aşk yakandır, sakın yanma, aldanma.
Takub olu bütün gözler
Keman olur bütün kaşlar
Ceylan gibi o bakışlar
Ahh ahh inanma, aldanma
Seviyorum dese bile
Yanıyorum dese bile
Benim eriyorum
Benim ömrüm görüyorum
Ahh ahh ahh inanma, aldanma
-
Söyle ay
Doğmasın bu gece
Söyle güneş
Doğmasin yarin
Basimda sevdan
Gozumde yaslar
Gonlum seninle dolu
Hickimse duymasin
Hickimse bilmesi
Unutmadim seni yar
Hickimse duymasin
Hickimse bilmesin
Unutmadim seni yar
Gitsen dunyanin en uzak ucunda olsan
Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan
Degil bir gun degil bir omur beni anmasan
Unutmam
Unutamam
Gutsen dunyanin en uzak ucunda olsan
Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan
Degil bir gun degil bir omur beni anmasan
Unutmam
Unutamam
-
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümâyân,
Güller gibi… sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nâlân;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrârını ömrün eder i'lân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Âlemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Üstümde semâ kavs-i mutalsam!
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
-
Bir Gecenin Sabahında
Sana Beste Yapıyorum
Duy Beni Dinle Diye
Sana Şarkı Yazıyorum
****
Bu Şarkıyı Senden Ayrı
Günlerime Adıyorum
Her Bir Hece Gündüz Geçe
Sensizliğe Ağlıyorum
****
Senin Için Bu Şarkılar
Senin Için Bu Besteler
Dökülen Bu Gözyaşları
Senin Için Senin Için
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