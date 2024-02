Özhan Eren

Ey büt-i nev eda, Olmuşum müptela, İltifat et bana, Aşıkım ben sana. *** Gördüğümden beri, Olmuşum serseri, Bendenem ey peri, İltifat et bana, Aşıkım ben sana. ** Hasılı bunca dem, Ben senin bendenem, Gel, gel ey gonca fem, İltifat et bana, Aşıkım ben sana.