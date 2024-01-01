Olsun Varsın Şarkı Sözleri
Özhan Eren Olsun Varsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özhan Eren Olsun Varsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Olsun Varsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne Senden Öncesi
Ne Senden Sonrası
Bir Tek Sen Varsın
Yok Ki Başkası
***
Sen Yoksan Eğer
Dünya Neye Değer
Sen Olmadan Gülüm
Hayat Sanki Zulüm
***
Ayrılık Ölüm Olmasın
İsterse Yaksın Güneş
İsterse Karlar Yağsın
İsterse Çaksın Şimşek
***
İsterse Seller Aksın
İsterse Dönsün Dünya
İsterse Hayat Dursun
Sen Yanımdaysan Eğer
***
Olsun, Varsın.