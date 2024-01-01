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7/24 Dinle Kime Sorsam

Kime Sorsam Şarkı Sözleri

Özhan Eren Kime Sorsam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özhan Eren Kime Sorsam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kime Sorsam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özhan Eren

Özhan Eren

Kime Sorsam

  • Özlerim

  • Ah Bu Gönlüm

  • Boşver

  • Unutamam

  • Cayamadım

  • Sen Gül Dalı, Ben?..

  • Sarıkamış Türküsü

  • Yüreğim Oy!..

  • Sor Beni

  • Masal (Rüya)

  • Son Yaprak

  • Sitem Var

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