Turnalara Tutun Da Gel Şarkı Sözleri
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Özhan Eren
Turnalara Tutun Da Gel
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Akşam Olur
Sabah Olur
Sen Bilmezsin
Deli Gönlüm
***
Yanar Durur
Sen Bilmezsin
Yanar Da Külün Olur
Uçar Da Yalan Olur
***
Sen Bilmezsin
Yüreği Talan Olur
Gider De Elin Olur
Sen Bilmezsin
-
Uçup gittin buralardan, canımın canı nerdesin
Uçup gittin buralardan, gözümün nuru nerdesin
***
Gittiğin yol çokmu uzak, dönülmeyen yerdemisin
***
Gel yağmur ol gel, gel rüzgâr ol gel
Bulutlar yoldaşın olsun, allahım seni korusun
Yolun açık aydın olsun, turnalara tutunda gel
***
Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde
***
Allah aşkına dön gelde, şu gönlüme bayram olsun
-
Baharı sensiz neyleyim
Güzü neyleyim
Yar saçına takmayınca
Gülü neyleyim
***
Tele vurdum sözlerimi
Yele serdim özlemimi
Göremezsem her an seni
Gözü neyleyim
***
Bugünü sensiz neyleyim
Yarını sensiz neyleyim
Sensiz ömrü neyleyim
-
Sana düştü yine yolum
Katip beni dinle biraz
Senden başka yok ki dostum
Al kalemin yaz katip yaz
***
Ele döndü sevdiklerim
Sele döndü döktüklerim
Hele bilsen çektiklerim
Sorma boşver yaz katip yaz
***
Yaz katip yaz derdim böyle
Ne ben soram ne sen söyle
Gör halimi insaf eyle
Al kalemin yaz katip yaz
***
Yaz katip yaz olmaz deme
Giden geri gelmez deme
Kader sana gülmez deme
Al kaderi en baştan yaz
-
Ne Senden Öncesi
Ne Senden Sonrası
Bir Tek Sen Varsın
Yok Ki Başkası
***
Sen Yoksan Eğer
Dünya Neye Değer
Sen Olmadan Gülüm
Hayat Sanki Zulüm
***
Ayrılık Ölüm Olmasın
İsterse Yaksın Güneş
İsterse Karlar Yağsın
İsterse Çaksın Şimşek
***
İsterse Seller Aksın
İsterse Dönsün Dünya
İsterse Hayat Dursun
Sen Yanımdaysan Eğer
***
Olsun, Varsın.
-
Dolanır başımda bir kara sevda
Düşmüşüm derdine derman kar etmez
Bu gönül yanar tutuşur ama ne fayda
Ah seni bana eller yar etmez
**
Ben sana hasret
Ben sana vurgun
Sen bana dargın mı
Hiç haber gelmez
***
Hep seni ararım
Ellere sorarım
Günleri sayarım da
Bir selam gelmez