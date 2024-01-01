Özhan Eren

Sen Bilmezsin Akşam Olur Sabah Olur Sen Bilmezsin Deli Gönlüm *** Yanar Durur Sen Bilmezsin Yanar Da Külün Olur Uçar Da Yalan Olur *** Sen Bilmezsin Yüreği Talan Olur Gider De Elin Olur Sen Bilmezsin

Turnalara Tutunda Gel Uçup gittin buralardan, canımın canı nerdesin Uçup gittin buralardan, gözümün nuru nerdesin *** Gittiğin yol çokmu uzak, dönülmeyen yerdemisin *** Gel yağmur ol gel, gel rüzgâr ol gel Bulutlar yoldaşın olsun, allahım seni korusun Yolun açık aydın olsun, turnalara tutunda gel *** Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde *** Allah aşkına dön gelde, şu gönlüme bayram olsun

Sensiz Neyleyim Baharı sensiz neyleyim Güzü neyleyim Yar saçına takmayınca Gülü neyleyim *** Tele vurdum sözlerimi Yele serdim özlemimi Göremezsem her an seni Gözü neyleyim *** Bugünü sensiz neyleyim Yarını sensiz neyleyim Sensiz ömrü neyleyim

Yaz Kitap Yaz Sana düştü yine yolum Katip beni dinle biraz Senden başka yok ki dostum Al kalemin yaz katip yaz *** Ele döndü sevdiklerim Sele döndü döktüklerim Hele bilsen çektiklerim Sorma boşver yaz katip yaz *** Yaz katip yaz derdim böyle Ne ben soram ne sen söyle Gör halimi insaf eyle Al kalemin yaz katip yaz *** Yaz katip yaz olmaz deme Giden geri gelmez deme Kader sana gülmez deme Al kaderi en baştan yaz

Olsun Varsın Ne Senden Öncesi Ne Senden Sonrası Bir Tek Sen Varsın Yok Ki Başkası *** Sen Yoksan Eğer Dünya Neye Değer Sen Olmadan Gülüm Hayat Sanki Zulüm *** Ayrılık Ölüm Olmasın İsterse Yaksın Güneş İsterse Karlar Yağsın İsterse Çaksın Şimşek *** İsterse Seller Aksın İsterse Dönsün Dünya İsterse Hayat Dursun Sen Yanımdaysan Eğer *** Olsun, Varsın.