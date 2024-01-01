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7/24 Dinle Gümüş

Gümüş Şarkı Sözleri

Özhan Eren Gümüş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özhan Eren Gümüş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gümüş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özhan Eren

Özhan Eren

Gümüş

  • Sen Olaydın

  • Gönül Bu

  • Ne Vefasız Yarmışsın

  • Göztepe'de Zaman

  • Ey Büt-i Nev Eda

  • Senin Olsun

  • Üsküdar'da Beklerim

  • Bursa'da Zaman

  • Ey Aşk

  • İstanbul İstanbul

  • Aşk Masaldır

  • Unutamam

  • Akşam, Yine Akşam

  • Senin İçin

  • Safranbolu'da Zaman

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