Özhan Eren

Adın huri yüzün melek Gönlüm seni ölene dek Şu gönlümde açan çiçek Sen olaydın sen olaydın Gülüşün yok hiç kimsede Cilve edip naz etsen de Yanılıp da bir sevsen de Sevdiğin yar ben olaydım Al yanaklım kömür gözlüm Can bakışlım güler yüzlüm Edeceksen eğer zulüm Çektirdiğin ben olaydım Gülüşün yok hiç kimsede Cilve edip naz etsen de Yanılıp da bir sevsen de Sevdiğin yar ben olaydım

Ey büt-i nev eda, Olmuşum müptela, İltifat et bana, Aşıkım ben sana. *** Gördüğümden beri, Olmuşum serseri, Bendenem ey peri, İltifat et bana, Aşıkım ben sana. ** Hasılı bunca dem, Ben senin bendenem, Gel, gel ey gonca fem, İltifat et bana, Aşıkım ben sana.