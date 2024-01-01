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Güle Yazdım Şarkı Sözleri

Özhan Eren Güle Yazdım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özhan Eren Güle Yazdım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güle Yazdım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özhan Eren

Özhan Eren

Güle Yazdım

  • Sen Olmayınca

  • Kara Tren

  • Güle Yazdım

  • İlle Mavili

  • Yalan İmiş

  • Güldür Gül

  • Üstü Kalsın

  • Netsem Neylesem

  • Annem

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