Özhan Eren

Kime Sorsam Şarkı Sözleri
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Nere Gitsem Gurbetindir
Kimi Sevsem Hasretindir
Felek Duysun Sitemimdir
Aman Diye Diye Geçti Ömrüm Vay
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Son Yapraklar Düştü Düşecek
Son Kuşlar Da Göçtü Göçecek
Bir Ömür Böyle Geldi Geçecek
Aman Diye Diye Yar Diye Diye
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Öyle bir tuzağa düştün ki gönlüm
Buna yangın derler a canım sevdalık değil
Öyle bir uzağa düştün ki gönlüm
Buna sürgün derler a canım ayrılık değil
Öyle bir uzağa düştün ki gönlüm
Buna sürgün derler a canım ayrılık değil
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Ah bu gönlüm yanar gönlüm
Yalanlara kanar gönlüm
Her gördüğünü yar sanar
Sevdalara dalar gönlüm
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Ah bu gönlüm yanar gönlüm
Yalanlara kanar gönlüm
Her gördüğünü yar sanar
Sevdalara dalar gönlüm
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Saymadım ki kaç gün oldu
Ne sesin var ne nefesin
Belli kalmamış hevesin boşver
Yalan dünyada aşkı buldum
Sandım ki yare kavuştum
Gel gör ne hallere düştüm boşver
Hani derler sevda masal
Yaşananlar hepsi hayal
Peki gördüğüm rüyalar boşver
Gökyüzünde turna olsam
Uçsam uçsam durmadan uçsam
Arada dünyaya baksam boşver
Bana ne söylense boştur
Anlamam ki aşk nice iştir
Gayrı bundan sonrası güçtür boşver
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Söyle ay
Doğmasın bu gece
Söyle güneş
Doğmasin yarin
Basimda sevdan
Gozumde yaslar
Gonlum seninle dolu
Hickimse duymasin
Hickimse bilmesi
Unutmadim seni yar
Hickimse duymasin
Hickimse bilmesin
Unutmadim seni yar
Gitsen dunyanin en uzak ucunda olsan
Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan
Degil bir gun degil bir omur beni anmasan
Unutmam
Unutamam
Gutsen dunyanin en uzak ucunda olsan
Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan
Degil bir gun degil bir omur beni anmasan
Unutmam
Unutamam
-
Gönlüm düştü bir zalıma
Yar dedim de cayamadım
Yazık vazgeç şu halına
Dediler de cayamadım
***
Uçar gider daldan dala
Koyar seni haldan hala
Yazık yanma bile bile
Dediler de cayamadım
***
Olsun benden beter diye
Ah etmedim tutar diye
Canım gülüm yeter diye
Ağladım da cayamadım
***
Yarin gitti el oldu da
Bir kötüye kul oldu da
Yandı içim kül oldu da
Cayamadım cayamadım
-
Sen Gül Dalında Gonca
Ben Dağ Yolunda Yonca
Sen Açılıp Gülersin
Ben Sararıp Solunca
***
Sevdi Ağlattı Beni
Güldü Ağlattı Beni
Gittim Kölesi Oldum
Götürdü Sattı Beni
-
Sarıkamış üstünde kar
Kar altında Mehmedim yatar
Gülüm donmuş kara dönmüş
Gören sanmış yarini sarar
***
Oy gülüm yar vay canım yar
Kar altında Mehmedim yatar
***
Kimi Yemen kimi Harput
Üzerinde ince bir çaput
Avut yiğit gönlünü avut
Yar sarmazsa Mevla'm sarar
***
Oy gülüm yar vay canım yar
Kar altında Mehmedim yatar
-
Her Derdi Alev Alev
Güz Ortası Buz Tutar
Derdi Deryaları Aşar Da
O Nasihat Söz Tutar
***
Oy Garip Yüreğim Oy
Çocuktur Çocuklaşır
Buluttur Yağmurlaşır
Kırılır Yalnızlaşır
***
Oy Bu Garip Yüreğim
-
Sevdiğim bu elden gidersem eğer
Gayrı esen yelden sor beni beni
Ey olmaz bu dertten ölürsem eğer
Yarın mahşer günü bul beni beni
***
Yar beni beni sor beni beni
Ara mahşer günü bul beni beni
***
Sevdiğim hasretin bağrımı deler
Ölümden betermiş ayrılık meğer
Dönemem gurbette kalırsam eğer
Ara mahşer günü bul beni beni
***
Yar beni beni sor beni beni
Yarın mahşer günü bul beni beni
-
Bir Aşk Düştü Gönlüme Gizlendi
Kol Gerdim Kanat Gerdim Filizlendi
Büyüdü Fidan Oldu Gül Oldu
Bir Gün Ansızın Soldu El Oldu
***
Bakmaya Doyamazdım Sarmaya Kıyamazdım
Çok Sever Diyemezdim Çok Hem De Çok
Yalnızsam Canımdaydı Seslensem Yanımdaydı
Daha Dün Koynumdaydı Şimdi Yok
***
Haykırdım Hep Sessizce Ağladım Ince Ince
Dön Fidanım Dön Diye Hep Ağladım
Öksüz Çocuklar Gibi Kanatsız Kuşlar Gibi
Şimdi Mezarlar Gibi Yalnızım
-
Uyan Dostum Uyku Haram
Yağmuru Dinle Damlalarda Sitem Var
Yorgun Şehir Ah Bu Son Değil
Rüzgârı Dinle Yollarında Sitem Var
***
Yağmura Gülen Kış Nedir Bilen
Sonsuzluğa Giden Var
Yine De Çaresiz Değil Fanidir Diye
Aşk Yolunda Yiten Var
***
-
Ağlasan canım benim yanında olmak isterim
Gülersem eğer canım yanımda olmanı
Dışarda yağmur varsa yanında olmak isterim
Güneş varsa ve martılar yanımda olmanı
***
Üşürsen canım benim yanında olmak isterim
Yanarsam eğer hasretinden yanımda olsan isterim
***
Ah özlerim özlerim özlerim seni
Her anım dört yanım özlerim seni
***
Uyursan canım benim yanında olmak isterim
Uyansam sabah erken yanımda olmanı
Dışarda yağmur fırtına yanında olmak isterim
Güneş varsa ve kelebekler yanımda olmanı
***
Gidersen eğer canım yanında olmak isterim
Kalırsam eğer buralarda yanımda olsan isterim
***
Ah özlerim özlerim özlerim seni
Her anım dört yanım özlerim seni