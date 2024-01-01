Turnalara Tutun da Gel Şarkı Sözleri
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Özhan Eren
Turnalara Tutun da Gel
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Uçup gittin buralardan, canımın canı nerdesin
Uçup gittin buralardan, gözümün nuru nerdesin
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Gittiğin yol çokmu uzak, dönülmeyen yerdemisin
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Gel yağmur ol gel, gel rüzgâr ol gel
Bulutlar yoldaşın olsun, allahım seni korusun
Yolun açık aydın olsun, turnalara tutunda gel
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Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde
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Allah aşkına dön gelde, şu gönlüme bayram olsun