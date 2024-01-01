Özhan Eren

-
Söyle ay
Doğmasın bu gece
Söyle güneş
Doğmasin yarin
Basimda sevdan
Gozumde yaslar
Gonlum seninle dolu
Hickimse duymasin
Hickimse bilmesi
Unutmadim seni yar
Hickimse duymasin
Hickimse bilmesin
Unutmadim seni yar
Gitsen dunyanin en uzak ucunda olsan
Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan
Degil bir gun degil bir omur beni anmasan
Unutmam
Unutamam
Gutsen dunyanin en uzak ucunda olsan
Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan
Degil bir gun degil bir omur beni anmasan
Unutmam
Unutamam
-
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, ah
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, ah
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
-
Bırakılınca hiç teslim olmadan
Unutulunca emanet olmadan
Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen
Biraz açılınca geri dönmek isteyen
Bırakılınca
***
Bırakılınca hiç teslim olmadan
Unutulunca emanet olmadan
Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen
Biraz açılınca geri dönmek isteyen
***
Güneş her şeyim olur
Senden önce
Güneş kendine doğar
Biz görünce
***
Ama bizde bir şeyler bitti
Böyle bitmesi gerek miydi?
Bizde bir şeyler bitti
Böyle bitmesi gerek miydi?
***
Bırakılınca hiç teslim olmadan
Unutulunca emanet olmadan
Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen
Biraz açılınca geri dönmek isteyen
***
Güneş her şeyim olur
Senden önce
Güneş kendine doğar
Biz görünce
***
Ama bizde bir şeyler bitti
Böyle bitmesi gerek miydi?
Bizde bir şeyler bitti
Böyle bitmesi gerek miydi?
***
(Bizde bir şeyler bitti
Bizde bir şeyler bitti
Bizde bir şeyler bitti
Bizde bir şeyler bitti)
***
Ama bizde bir şeyler bitti
(Bizde bir şeyler bitti)
Böyle bitmesi gerek miydi?
Bizde bir şeyler bitti
(Bizde bir şeyler bitti)
Böyle bitmesi gerek miydi?
Gerek miydi?
-
Sen bendin, kim gibi yanıldın?
Sen her şeydin, kim gibi darıldın?
Dur, sakin ol biraz
Lütfen dur, kendin ol biraz
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
Sen bendin, kim gibi yanıldın?
Hani sen benimdin, kimlere sarıldın?
Dur, sakin ol biraz
Lütfen dur, kendin ol biraz
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
(O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye?)
-
Yolda gidiyorum yolum uzun
Saklamayana kalır benim yüzüm
Yolda gidiyorum yolum hüzün
Ağlayana kalır bir tek gülüşün
***
Mümkün olabilir
Uykum gelebilir
Başım dönebilir
Kime sordular da başa aldılar
****
Günah olabilir
Sevap olabilir
Geyik çıkabilir
Kime sordular kaderi yazdılar
***
Kimin elleri gözleri kaşları
Yakışır mı sana bir tek bakışları
Söz verdim bir çok kez
Tutamadığım gözyaşları
***
Hani elleri gözleri kaşları
Yakışır mı sana (bana) bir tek bakışları
Söz verdim bir çok kez
Koyamadım yerine taşları
***
Yolda gidiyorum yolum uzun
Saklamayana kalır benim yüzüm
Yolda gidiyorum yolum hüzün
Ağlayana kalır bir tek gülüşün
***
Mümkün olabilir
Uykum gelebilir
Başım dönebilir
Kime sordular da başa aldılar
***
Günah olabilir
Sevap olabilir
Geyik çıkabilir
Kime sordular kaderi yazdılar
***
Kimin elleri gözleri kaşları
Yakışır mı sana bir tek bakışları
Söz verdim bir çok kez
Tutamadığım gözyaşları
***
Hani elleri gözleri kaşları
Yakışır mı sana (bana) bir tek bakışları
Söz verdim bir çok kez
Koyamadım yerine taşları
-
Daha önce de aşık oldum
Vallahi öldüm aşkımdan
Kendimi çok fazla üzdüm
Yeter artık duyma başka
***
Hadisene güzelim gel yanıma
Benden başkasını sana yar etmem
Hadisene güzelim düş peşime
Sana olan aşkımı inkar etmem
***
Anla biraz
Sana talibim
Bekle biraz
Duruma hakimim
***
Anla biraz
Sana talibim
Bekle biraz
Duruma hakimim ben
-
Dar sokak daralır
Her dargın yolcuya
***
Kim ne der çekilirsem
Bir gün kuytuya
***
Her mevsim bahar olmaz
Aldığım nefes bile yavaş yavaş
***
Gözlerim boşa yaşlı
Sakındığıma hiç değdi mi
Dahası da var aşkın
Tutamadığım bir söz gibi
***
Gözlerim boşa yaşlı
Sakındığıma hiç değdi mi
Dahası da var aşkın
Çözemediğim bir sır gibi
-
Dostlar söyledi haberini aldım
İnadına inadına
Herkes benim gibi çeker mi sandın
Düştün mü tuzağıma
***
Dostlar söyledi haberini aldım
İnadına inadına
Herkes benim gibi çeker mi sandın
Düştün mü tuzağıma
***
Deli gibi arar ama bulamaz
Ah, dertlere tasalara gelemez
Bilsen nasıl aşk gelir içimden
Gözleri yalvarır söyleyemez
***
Deli gibi arar ama bulamaz
Ah, dertlere tasalara gelemez
Bilsen nasıl aşk gelir içimden
Gözleri yalvarır söyleyemez
-
Gel pamuk sevdam saf çırılçıplak
Meleğim uyan
Sen bensiz kabus
Bak çocuk ruhum sensiz kimsesiz
Sana ben her şeyim bebeğim
***
İnan inan sevgim sen kanımdasın
Atamam satamam sen benim canımdasın
Yok başka çiçek bahçemde
Yalanım günahımdır sana aşığım
***
Çok yalvardım Allah'ım yardım diye
Denedim ah sensizliği
Yapamadım yangın yelim
***
Çok yalvardım Allah'ım yardım diye
Denedim ah sevgilim
Kalamam ben sevgisiz
***
Yaramı sar kanıyorum aman acilen
Acımı al sana geliyorum acilen
Yanıyorum alevimi al acilen
İlacımı istiyorum acilen
***
Yaramı sar kanıyorum aman acilen
Acımı al sana geliyorum acilen
Yanıyorum alevimi al acilen
İlacımı istiyorum acilen
-
Durma hiç şimdi git
İstiyorsan hiç bekleme
Bir de ben söndüremem bu ateşi
Rüzgar olsam da sön demem
***
Ama sen yok yok desen de
Estim ah görmesen de
Aşkın gölgesinde
Yırtıldı kalbim bak
***
Nakış elden gidiyor
Düğüm düğüm ölüyor
Nabız hala atıyor
Bir tutsan
***
Nakış elden gidiyor
Düğüm düğüm ölüyor
Nabız hala atıyor
Bir baksan
-
Pişmanım
Sana değmezmiş
Yıllarım yandı
Sana kul köle oldum
***
Bir lafın
İki olmadı
Seni hazinem bildim
Boşa yordum kalbimi
***
Ben sana yaranamadım
Değerimi anlamadın
Kendimi hırpalamadım sonunda
Aşkım öldü
***
Suçsa bu haydi vur beni
Seni bir tek seni sevdim ben hain
Suçsa bu haydi üz beni
Zor bulursun ben gibi sevgili