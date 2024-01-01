Özhan Eren

Üstü Kalsın Yine düştüm yollara Gözlerimde yağmurlar İçimde bir fırtına Yüreğimde yangın var Yine düştüm yollara Gözlerimde yağmurlar İçimde bir fırtına Yüreğimde yangın var Ağlasam feryat etsem Sesimi duyan olmaz Başımı alıp gitsem Gitme kal diyen olmaz Ağlasam feryat etsem Sesimi duyan olmaz Başımı alıp gitsem Gitme kal diyen olmaz İstemem ey şehir İstemem üstü kalsın Alacağım senden değil Ah bu kader utansın İstemem ey şehir İstemem üstü kalsın Alacağım senden değil Ah bu kader utansın Yine düştüm yollara Gözlerimde yağmurlar İçimde bir fırtına Yüreğimde yangın var Yine düştüm yollara Gözlerimde yağmurlar İçimde bir fırtına Yüreğimde yangın var Ağlasam feryat etsem Sesimi duyan olmaz Başımı alıp gitsem Gitme kal diyen olmaz Ağlasam feryat etsem Sesimi duyan olmaz Başımı alıp gitsem Gitme kal diyen olmaz İstemem ey şehir İstemem üstü kalsın Alacağım senden değil Ah bu kader utansın İstemem ey şehir İstemem üstü kalsın Alacağım senden değil Ah bu kader utansın İstemem ey şehir İstemem üstü kalsın Alacağım senden değil Ah bu kader utansın İstemem ey şehir İstemem üstü kalsın Alacağım senden değil Ah bu kader utansın Ah bu felek utansın İstemem ey şehir İstemem üstü kalsın Alacağım senden değil Ah bu kader utansın

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup

Güle Yazdım Güle yazdım adını Bülbül duysa kıskanır Yar aşkından divanenim Kim görse Mecnun sanır Yar beni güllere yaz Yaz beni gönlüne yaz Al ömrümü al canim Al senin ömrüne yaz Güle sordum adını Gün açılsın gör dedi Yare ömrün vermezsen Aşka ermen zor dedi Gün açıldı tan oldu Ben aşkı satın aldım Verdim bir can oldu Gül açıldı kar oldu Ben aşkı satın aldım Verdim bir can oldu Yar beni gülere yaz Yaz beni gönlüne yaz Al ömrümü al canim Al senin ömrüne yaz Yar beni güllere yaz Yaz beni gönlüne yaz

İlle Mavili Kimisi Pınar Başında Kimisi Yolun Dışında Al Giyen On Beş Yaşında İlle Mavili Mavili ** Kimisi Dağlarda Gezer Kimisi Incisin Dizer Al Giyen Bağrımı Ezer İlle Mavili Mavili *** Kimisi Odun Devşirir Kimisi Kahve Pişirir Al Giyen Aklım Şaşırır İlle Mavili Mavili *** Köroğlu'm Der Ki N'olacak Takdir Yerini Bulacak Mavilim Kaldı Alacak İlle Mavili Mavili

Yalan İmiş Yalan imiş yaşadığım ben de yalan olacağım Yalan imiş yaşadığım ben de yalan olacağım Topraktan geldim al canım Topraktan geldim al canım, bir gün toprak olacağım Ben de yalan olacağım *** Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım Ben de yalan olacağım *** Anam babam hem gardaşım, eşim dostum hem yoldaşım Anam babam hem gardaşım, eşim dostum hem yoldaşım Söner ocak soğur aşım, söner ocak soğur aşım Bir gün yalan olacağım Ben de yalan olacağım *** Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım Ben de yalan olacağım

Güldür Gül Gül olanın aslı güldür Peygamberin nesli güldür Girdim şahın bahçesine Postu destarı Gül'dür, gül Girdim şahın bahçesine Postu destarı Gül'dür, gül Asmasında gül dalları Kovanında gül balları Ağacında gül halleri Servi çınarı Gül'dür, gül Ağacında gül halleri Servi çınarı Gül'dür, gül Açıl gel ey gonca gülüm Ağlatma şeyda bülbülüm Açıl gel ey gonca gülüm Ağlatma şeyda bülbülüm Şu inleyen garip dilin Ahu efganı Gül'dür, gül Şu inleyen garip dilin Ahu efganı Gül'dür, gül Gülden terazi tutarlar Gül ile gülü tartarlar Gül alırlar gül satarlar Çarşı pazarı Gül'dür, gül Gül alırlar gül satarlar Çarşı pazarı Gül'dür, gül Gel ha gel gül ey Nesîmi Geldi yine gül mevsimi Gel ha gel gül ey Nesîmi Geldi yine gül mevsimi Bu feryat bülbül sesi mi Sesi feryadı Gül'dür, gül Bu feryat bülbül sesi mi Sesi feryadı Gül'dür, gül

Sen Olmayınca Ateş idim küle döndüm Rüzgar idim yele döndüm Evvel yarin dostu idim Şimdi uzak ele döndüm Ateş idim küle döndüm Rüzgar idim yele döndüm Evvel yarin dostu idim Şimdi uzak ele döndüm Sen yanımda olmayınca Bahar bilmez güle döndüm Sen yanımda olmayınca Bahar bilmez güle döndüm Türkülerim öksüz kaldı Düzen tutmaz tele döndüm Türkülerim öksüz kaldı Düzen tutmaz tele döndüm Yağmur idim damla oldum Neşe idim gamla doldum Evvel yanında yar idim Şimdi uzaklarda soldum Yağmur idim damla oldum Neşe idim gamla doldum Evvel yanında yar idim Şimdi uzaklarda soldum Sen yanımda olmayınca Bahar bilmez güle döndüm Sen yanımda olmayınca Bahar bilmez güle döndüm Türkülerim öksüz kaldı Düzen tutmaz tele döndüm Türkülerim öksüz kaldı Düzen tutmaz tele döndüm Sen yanımda olmayınca Bahar bilmez güle döndüm Sen yanımda olmayınca Bahar bilmez güle döndüm Türkülerim öksüz kaldı Düzen tutmaz tele döndüm Türkülerim öksüz kaldı Düzen tutmaz tele döndüm

Netsem Neylesem N'etsem n'eylesem dertlerin Hangisine yanam şaştım Bir elim yanık bağrımda Ötekin Mevla'ya açtım Hey Allahım derman eyle Gör halimi aman eyle Olmaz ise ferman eyle Azrail alsın bu canım Gülen gözler görmez oldu Dost kollarım sarmaz oldu Aklım fikrim ermez oldu Gayrı bu canımdan geçtim