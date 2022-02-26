Özhan Eren

Yalan İmiş Şarkı Sözleri
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Yalan imiş yaşadığım ben de yalan olacağım
Yalan imiş yaşadığım ben de yalan olacağım
Topraktan geldim al canım
Topraktan geldim al canım, bir gün toprak olacağım
Ben de yalan olacağım
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Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında
Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında
Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım
Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım
Ben de yalan olacağım
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Anam babam hem gardaşım, eşim dostum hem yoldaşım
Anam babam hem gardaşım, eşim dostum hem yoldaşım
Söner ocak soğur aşım, söner ocak soğur aşım
Bir gün yalan olacağım
Ben de yalan olacağım
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Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında
Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında
Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım
Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım
Ben de yalan olacağım