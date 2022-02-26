Özhan Eren

Yalan imiş yaşadığım ben de yalan olacağım Yalan imiş yaşadığım ben de yalan olacağım Topraktan geldim al canım Topraktan geldim al canım, bir gün toprak olacağım Ben de yalan olacağım *** Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım Ben de yalan olacağım *** Anam babam hem gardaşım, eşim dostum hem yoldaşım Anam babam hem gardaşım, eşim dostum hem yoldaşım Söner ocak soğur aşım, söner ocak soğur aşım Bir gün yalan olacağım Ben de yalan olacağım *** Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım Ben de yalan olacağım