Özkan Uğur

Terlik Geliyor Vs Ozan Bayraşa Just, şşt, just, şşt Daha doğduk kıçımıza bir şaplak Yeri göğü yıktık ağlaya ağlaya Ana, baba aile önceki kurban Bildikleri o kadar cıs yapma Cimcire cimcire sevmediler mi? Severken seni yerim demediler mi? Korkudan altımıza etmedik mi? Ya yerlerse diye buyur tramva Daha üç yaşında çaktık durumu Hayatta kalmak için yoksa ana Geliyo geliyo terlik geliyo Roket misali hedefe kitleniyo Geliyo geliyo terlik geliyo Roket misali hedefe kitleniyo Geldik bi kere Yanıcaz adet böyle Çağrın gelsin acele itfaiye Geldik bi kere Yanıcaz adet böyle Çağrın gelsin acele itfaiye Kurgusu, projesi, drama, trajedisi Çaktırma yusuf yusuf stratejisi Titreye titreye diken üstünde Bitemedi oyunu, senaryosu, rejisi Onu söyleme sus, bunu yapma ayıp Yedi bizi zaten hayatımız kayıp Dünyanın ta yedi ceddine sayıp Satalım gitsin valdesini Daha üç yaşında çaktık durumu Hayatta kalmak için yoksa ana Geliyo geliyo terlik geliyo Roket misali hedefe kitleniyo Geliyo geliyo terlik geliyo Roket misali hedefe kitleniyo Geldik bi kere Yanıcaz adet böyle Çağrın gelsin acele itfaiye Geldik bi kere Yanıcaz adet böyle Çağrın gelsin acele itfaiye Geliyo geliyo terlik geliyo Roket misali hedefe kitleniyo Geliyo geliyo terlik geliyo Roket misali hedefe kitleniyo

Ceylan Ft Sezen Aksu Ah yüreğimde dört nala atlar Atların sağrısında kanatlar Sağ yanım boydan boya Mezopotamya Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar *** Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi Senle vuruldum ben *** Ah gözümün yaşı sel Selanik Diyarbekir'e bir türkü selalık Gezme Ceylan, bu dağlarda gezme Gece gerdanlık, gündüz mezarlık

Gazla Vs Bahadır şimşek Olaylar olaylar dev yalanlar Sağ olsun benimle gülüp ağlayanlar Bir kal diyor bir git diyor sersemletiyor Gelsin gitsin yansın artık ** O bana kadehleri kırdırdı o bana neler yaptırdı O benim ciğerimi soldurdu o benim sabrımı deniyor O bana uykuları yaktırdı o bana koyunları saydırdı O beni daralttı bunalttı o beni kaç kere aldattı *** Gazla gazla gitsin solla dinle beni yolla Takma durma gitsin salla kafacığını yorma Solla solla gitsin gazla ne artizmiş valla Mizah anlayışına bayılıyorum Her şeyi bir şaka sanıyor şaşırıyorum ** Aşkından ölecek olsa kah kah güler miydi orda Düşmez kalkmaz bir Allah Otursun düşünsün isterse dövünsün, salla **

Gazla Olaylar olaylar dev yalanlar Sağolsun benimle gülüp ağlayanlar Bir kal diyor bir git diyor sersemletiyor Gelsin gitsin yansın artık ** O bana kadehleri kırdırdı o bana neler yaptırdı O benim ciğerimi soldurdu o benim sabrımı deniyor O bana uykuları yaktırdı o bana koyunları saydırdı O beni daralttı bunalttı o beni kaç kere aldattı ** Gazla gazla gitsin solla dinle beni yolla Takma durma gitsin salla kafacığını yorma Solla solla gitsin gazla ne artizmiş valla ** Mizah anlayışına bayılıyorum Her şeyi bir şaka sanıyor şaşırıyorum ** Aşkından ölecek olsa kah kah güler miydi orda Düşmez kalkmaz bir Allah Otursun düşünsün isterse dövünsün, salla **

Ceylan Ft Sezen Aksu, Yaşar Gaga Ah yüreğimde dört nala atlar Atların sağrısında kanatlar Sağ yanım boydan boya Mezopotamya Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar *** Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi Senle vuruldum ben *** Ah gözümün yaşı sel Selanik Diyarbekir'e bir türkü selalık Gezme Ceylan, bu dağlarda gezme Gece gerdanlık, gündüz mezarlık