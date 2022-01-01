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7/24 Dinle Özlem Özdil

Özlem Özdil

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Gönlüm Dağlarda

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Tutuldu Yollarımız

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Yaralar Beni

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Uzakların türküsü

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Kevser Irmağı

... KAPAT
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Albümler

Uzakların Türküsü Özlem Özdil

Yürü Be Haydar Özlem Özdil

Zamansız Yağmur Özlem Özdil

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