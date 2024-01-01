Özlem Özdil

-
Dinleyin turnalar, bir sualim var
Böyle bir ataşa yandınız mı hiç?
Dinleyin turnalar, bir sualim var
Böyle bir ataşa yandınız mı hiç?
Bir hayırsız yari kabe eyleyip
Pervaneler gibi döndünüz mü hiç?
Pervaneler gibi döndünüz mü hiç, döndünüz mü hiç?
Bir hayırsız yari kabe eyleyip
Pervaneler gibi döndünüz mü hiç?
Pervaneler gibi döndünüz mü hiç, döndünüz mü hiç?
Ucadır çıkamam gönül tahtına
Ben bahtımı katamadım bahtına
Ucadır çıkamam gönül tahtına
Ben bahtımı katamadım bahtına
Ölüm pençesinde ecel atına
Günde yüzbin kere bindiniz mi hiç?
Günde yüzbin kere bindiniz mi hiç, bindiniz mi hiç?
Ölüm pençesinde ecel atına
Günde yüzbin kere bindiniz mi hiç?
Günde yüzbin kere bindiniz mi hiç, bindiniz mi hiç?
Bu derde düşenin sorulmaz hali
Öyle bir sevda ki, yoktur emsali
Bu derde düşenin sorulmaz hali
Öyle bir sevda ki, yoktur emsali
Yavrusun' yitiren kuşlar misali
Elleri koynunda kaldınız mı hiç?
Elleri koynunda kaldınız mı hiç, kaldınız mı hiç?
Yavrusun' yitiren kuşlar misali
Elleri koynunda kaldınız mı hiç?
Elleri koynunda kaldınız mı hiç, kaldınız mı hiç?
-
Ben Ayrılık İstemedim
Sebeb Olanlar Utansın
Ülker Vurdu Yaprağıma
Mevsim Dursun Güz Utansın
***
Çürümüş Yaprak Gibiyim
Güz Değil Bahar Utansın
Çatlamış Toprak Gibiyim
**
Irmaklar Çaylar Utansın
***
Dağlar Girdi Aramıza
Taş Çürüsün Yol Utansın
Diken Sardı Ellerimi
Naz Etmesin Gül Utansın
***
Çiğ Düşüyor Gözlerimden
Yanaklarım Islanıyor
Kurumuş Toprak Gibiyim
Zamansız Yağmur Beklerim
-
Gideceğim Yerler Çok Uzak Gülüm
Rüzgarlardan Bile Dost Olmaz
Gideceğim Yerler Kapkara Zulüm
Ne Kadar Çeksem Çilem Dolmaz
***
Hislerimi Dizelere Yazan
***
Kalemler Ağlasın Bana
Kalpleri Aşk İle Yanan
Sevenler Ağlasın Yar
***
Gideceğim Sürgün Mecburdur Gülüm
Sen Sormazsan Başka Soranım Olmaz
Gideceğim Yerler Sonsuzdur Gülüm
Sen Duymazsan Beni Duyan Olmaz
-
Bağlamam Var Boyalı
İçi Bülbül Yuvalı
Böyle Sevda Görmedim
Ben Anamdan Doğalı
***
Oyna Kiraz Gelin Oyna
Deniz Dalgalı Dalgalı
Obanızdan Bir Yar Sevdim
O Da Benden Sevdalı
***
Derenin Derincesi
Akarsuyun İncesi
Dünden Beri Görmedim
Gönlümün Eğlencesi
-
Yüreğimde sevda, gönlümde gam var
Bu derdi, cefayı ben mi istedim?
Gözyaşlarım hâldan anlamaz oldu
Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim?
Gözyaşlarım hâldan anlamaz oldu
Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim?
Ben mi istedim, ben mi istedim?
Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim?
Ben mi istedim, ben mi istedim?
Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim?
Çalılara dönmüş, ömrümün gülü
Baykuş fırsat bulmuş, kovar bülbülü
Aksi haber verdi seherin yeli
Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim?
Aksi haber verdi seherin yeli
Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim?
Ben mi istedim, ben mi istedim?
Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim?
Ben mi istedim, ben mi istedim?
Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim?
Özdil'im, hasretin eritti beni
Birileri engelledi gülmemi
En sonunda hedef seçtin sinemi
Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim?
En sonunda hedef seçtin sinemi
Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim?
Ben mi istedim, ben mi istedim?
Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim?
Ben mi istedim, ben mi istedim?
Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim?
-
Gözlerin eladır yâr
Hicrim bir yaradır yâr
Derdimin dermanıdır
Başıma beladır yâr
Gözlerini süzme yâr
Yüreğimi üzme yâr
Senden başka kimim var
Benden tez tez küsme yâr
Gözlerini süzme yâr
Yüreğimi üzme yâr
Senden başka kimim var
Benden tez tez küsme yâr
Taze bahar gülüsen
Yar benim sevdiğimsen
Serhat karsın göyçeyi
Başımın tacısın sen
Gözlerini süzme yâr
Yüreğimi üzme yâr
Senden başka kimim var
Benden tez tez küsme yâr
Gözlerini süzme yâr
Yüreğimi üzme yâr
Senden başka kimim var
Benden tez tez küsme yâr
-
Ne Sevdalar Yaşanmıştır
Sende Güzel Anadolum
Ne Yiğitler Kuşanmıştır
Sende Güzel Anadolum
***
Nakarat
Anadolu Anadolum
Sevdamsın Sen Anadolum
Anadolu Anadolum
Gurbetsin Sen Anadolum
***
Mevlana Kalbindir Atar
***
Pir Sultan Zalime Çatar
Baştan Başa Yunus Yatar
Sende Güzel Anadolum
***
Akar Irmakların Akar
Dağların Göklere Bakar
Güllerde Bir Başka Kokar
Sende Güzel Anadolum
***
Dünyada En Güzel Yerdir
Seni Görmeyenler Kördür
Derdiyoklar Misafirdir
Sende Güzel Anadolum
-
Ne zaman yağmur yağsa bu şehire
Toprağın kokusu işler içime
Seni ben canımın içine saklarım
O yasak adını yüreğe saplarım
Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin
Sevmeler emek ister
Sen benim emeğimsin
Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin
Sevmeler emek ister
Sen benim emeğimsin
Ne zaman göz yaşın yağsa yüzüne
Güneşin nefesi değse sesine
Seni ben canımın içine saklarım
O yasak adını yüreğe saplarım
Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin
Sevmeler emek ister
Sen benim emeğimsin
Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin
Sevmeler emek ister
Sen benim emeğimsin
Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin
Sevmeler emek ister
Sen benim emeğimsin
Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin
Sevmeler emek ister
Sen benim emeğimsin
-
Kuşlar sıra sıra gider
Sevenlere selam eder
Kuşlar sıra sıra gider
Sevenlere selam eder
Kız dediğin işte böyle
Büyütürsün ele gider
Kız dediğin işte böyle
Büyütürsün ele gider
Sen ağlama güzel gelin
Ellerinde kına gelin
Sevdiğine gidiyorsun
Düğün dernek hepsi senin
Sevdiğine gidiyorsun
Düğün dernek hepsi senin
Gelin ağlar ağlar gider
Gözyaşını siler gider
Gelin ağlar ağlar gider
Gözyaşını siler gider
Kız dediğin işte böyle
Büyütürsün ele gider
Kız dediğin işte böyle
Büyütürsün ele gider
Sen ağlama güzel gelin
Ellerinde kına gelin
Sevdiğine gidiyorsun
Düğün dernek hepsi senin
Sevdiğine gidiyorsun
Düğün dernek hepsi senin
Gelin yaban ele gider
Anasını üzer gider
Gelin yaban ele gider
Anasını üzer gider
Kız dediğin işte böyle
Büyütürsün ele gider
Kız dediğin işte böyle
Büyütürsün ele gider
Sen ağlama güzel elin
Ellerinde kına gelin
Sevdiğine gidiyorsun
Düğün dernek hepsi senin
Sevdiğine gidiyorsun
Düğün dernek hepsi senin
-
Sen gittin gideli bu eller haram
Dağın dumanına döndüm yalınız yalınız
Dost benim vebalim sorulur senden yar senden
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
Arıyı ayırır baldan hasretin
Gülü ayırır hikenden hasretin hasretin
Dost benim vebalim sorulur senden yar senden
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
Uzak olma kömür gözlüm gel gayrı
Kalem olda yüreğimi yaz gayrı yaz gayrı
Dost benim vebalim sorulur senden yar senden
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık
-
Namerdin tokadı yıktı mı seni, yıktı mı seni?
Şöyle bir ayağa kalkmaya çalış
Namerdin tokadı yıktı mı seni, yıktı mı seni?
Şöyle bir ayağa kalkmaya çalış
Tükense mecalin tutmazsa dizin, tutmazsa dizin
Yine yavaş yavaş kalkmaya çalış
Tükense mecalin tutmazsa dizin, tutmazsa dizin
Yine yavaş yavaş kalkmaya çalış
Uyumaz fırsatçı gözü dalsa da
İnanma sen ona yüze gülse de
Kapına engeller surlar kursa da, surlar kursa da
Tırmana tırmana çıkmaya çalış
Ağlama boşuna yoktur faydası, yoktur faydası
Sürdürme yüzüne kara lekesi
Ağlama boşuna yoktur faydası, yoktur faydası
Sürdürme yüzüne kara lekesi
Çökse bedenine gaflet uykusu, gaflet uykusu
Gözlerini açıp bakmaya çalış
Çökse bedenine gaflet uykusu, gaflet uykusu
Gözlerini açıp bakmaya çalış
Öz dilim engeller girse yoluna, girse yoluna
Sakın ha sen yola gitme onunla
Meyil verme dostum dünya malına, dünya malına
Nefsin kalesini yıkmaya çalış
Meyil verme dostum dünya malına, dünya malına
Nefsin kalesini yıkmaya çalış