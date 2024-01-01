Özlem Özdil

Gelinin Türküsü Kuşlar sıra sıra gider Sevenlere selam eder Kuşlar sıra sıra gider Sevenlere selam eder Kız dediğin işte böyle Büyütürsün ele gider Kız dediğin işte böyle Büyütürsün ele gider Sen ağlama güzel gelin Ellerinde kına gelin Sevdiğine gidiyorsun Düğün dernek hepsi senin Sevdiğine gidiyorsun Düğün dernek hepsi senin Gelin ağlar ağlar gider Gözyaşını siler gider Gelin ağlar ağlar gider Gözyaşını siler gider Kız dediğin işte böyle Büyütürsün ele gider Kız dediğin işte böyle Büyütürsün ele gider Sen ağlama güzel gelin Ellerinde kına gelin Sevdiğine gidiyorsun Düğün dernek hepsi senin Sevdiğine gidiyorsun Düğün dernek hepsi senin Gelin yaban ele gider Anasını üzer gider Gelin yaban ele gider Anasını üzer gider Kız dediğin işte böyle Büyütürsün ele gider Kız dediğin işte böyle Büyütürsün ele gider Sen ağlama güzel elin Ellerinde kına gelin Sevdiğine gidiyorsun Düğün dernek hepsi senin Sevdiğine gidiyorsun Düğün dernek hepsi senin

Zamansız Yağmur Ben Ayrılık İstemedim Sebeb Olanlar Utansın Ülker Vurdu Yaprağıma Mevsim Dursun Güz Utansın *** Çürümüş Yaprak Gibiyim Güz Değil Bahar Utansın Çatlamış Toprak Gibiyim ** Irmaklar Çaylar Utansın *** Dağlar Girdi Aramıza Taş Çürüsün Yol Utansın Diken Sardı Ellerimi Naz Etmesin Gül Utansın *** Çiğ Düşüyor Gözlerimden Yanaklarım Islanıyor Kurumuş Toprak Gibiyim Zamansız Yağmur Beklerim

Sürgün Gideceğim Yerler Çok Uzak Gülüm Rüzgarlardan Bile Dost Olmaz Gideceğim Yerler Kapkara Zulüm Ne Kadar Çeksem Çilem Dolmaz *** Hislerimi Dizelere Yazan *** Kalemler Ağlasın Bana Kalpleri Aşk İle Yanan Sevenler Ağlasın Yar *** Gideceğim Sürgün Mecburdur Gülüm Sen Sormazsan Başka Soranım Olmaz Gideceğim Yerler Sonsuzdur Gülüm Sen Duymazsan Beni Duyan Olmaz

Bağlamam Var Boyalı Bağlamam Var Boyalı İçi Bülbül Yuvalı Böyle Sevda Görmedim Ben Anamdan Doğalı *** Oyna Kiraz Gelin Oyna Deniz Dalgalı Dalgalı Obanızdan Bir Yar Sevdim O Da Benden Sevdalı *** Derenin Derincesi Akarsuyun İncesi Dünden Beri Görmedim Gönlümün Eğlencesi

Ben mi İstedim Yüreğimde sevda, gönlümde gam var Bu derdi, cefayı ben mi istedim? Gözyaşlarım hâldan anlamaz oldu Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Gözyaşlarım hâldan anlamaz oldu Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Çalılara dönmüş, ömrümün gülü Baykuş fırsat bulmuş, kovar bülbülü Aksi haber verdi seherin yeli Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim? Aksi haber verdi seherin yeli Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim? Özdil'im, hasretin eritti beni Birileri engelledi gülmemi En sonunda hedef seçtin sinemi Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim? En sonunda hedef seçtin sinemi Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim?

Gözlerin Eladır Yar Gözlerin eladır yâr Hicrim bir yaradır yâr Derdimin dermanıdır Başıma beladır yâr Gözlerini süzme yâr Yüreğimi üzme yâr Senden başka kimim var Benden tez tez küsme yâr Gözlerini süzme yâr Yüreğimi üzme yâr Senden başka kimim var Benden tez tez küsme yâr Taze bahar gülüsen Yar benim sevdiğimsen Serhat karsın göyçeyi Başımın tacısın sen Gözlerini süzme yâr Yüreğimi üzme yâr Senden başka kimim var Benden tez tez küsme yâr Gözlerini süzme yâr Yüreğimi üzme yâr Senden başka kimim var Benden tez tez küsme yâr

Anadolu Ne Sevdalar Yaşanmıştır Sende Güzel Anadolum Ne Yiğitler Kuşanmıştır Sende Güzel Anadolum *** Nakarat Anadolu Anadolum Sevdamsın Sen Anadolum Anadolu Anadolum Gurbetsin Sen Anadolum *** Mevlana Kalbindir Atar *** Pir Sultan Zalime Çatar Baştan Başa Yunus Yatar Sende Güzel Anadolum *** Akar Irmakların Akar Dağların Göklere Bakar Güllerde Bir Başka Kokar Sende Güzel Anadolum *** Dünyada En Güzel Yerdir Seni Görmeyenler Kördür Derdiyoklar Misafirdir Sende Güzel Anadolum

Dinleyin Turnalar Dinleyin turnalar, bir sualim var Böyle bir ataşa yandınız mı hiç? Dinleyin turnalar, bir sualim var Böyle bir ataşa yandınız mı hiç? Bir hayırsız yari kabe eyleyip Pervaneler gibi döndünüz mü hiç? Pervaneler gibi döndünüz mü hiç, döndünüz mü hiç? Bir hayırsız yari kabe eyleyip Pervaneler gibi döndünüz mü hiç? Pervaneler gibi döndünüz mü hiç, döndünüz mü hiç? Ucadır çıkamam gönül tahtına Ben bahtımı katamadım bahtına Ucadır çıkamam gönül tahtına Ben bahtımı katamadım bahtına Ölüm pençesinde ecel atına Günde yüzbin kere bindiniz mi hiç? Günde yüzbin kere bindiniz mi hiç, bindiniz mi hiç? Ölüm pençesinde ecel atına Günde yüzbin kere bindiniz mi hiç? Günde yüzbin kere bindiniz mi hiç, bindiniz mi hiç? Bu derde düşenin sorulmaz hali Öyle bir sevda ki, yoktur emsali Bu derde düşenin sorulmaz hali Öyle bir sevda ki, yoktur emsali Yavrusun' yitiren kuşlar misali Elleri koynunda kaldınız mı hiç? Elleri koynunda kaldınız mı hiç, kaldınız mı hiç? Yavrusun' yitiren kuşlar misali Elleri koynunda kaldınız mı hiç? Elleri koynunda kaldınız mı hiç, kaldınız mı hiç?

Emeğimsin Ne zaman yağmur yağsa bu şehire Toprağın kokusu işler içime Seni ben canımın içine saklarım O yasak adını yüreğe saplarım Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin Sevmeler emek ister Sen benim emeğimsin Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin Sevmeler emek ister Sen benim emeğimsin Ne zaman göz yaşın yağsa yüzüne Güneşin nefesi değse sesine Seni ben canımın içine saklarım O yasak adını yüreğe saplarım Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin Sevmeler emek ister Sen benim emeğimsin Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin Sevmeler emek ister Sen benim emeğimsin Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin Sevmeler emek ister Sen benim emeğimsin Gözümün bebeğisin bedenim yüreğimsin Sevmeler emek ister Sen benim emeğimsin

Dağlar Duman Sen gittin gideli bu eller haram Dağın dumanına döndüm yalınız yalınız Dost benim vebalim sorulur senden yar senden Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık Arıyı ayırır baldan hasretin Gülü ayırır hikenden hasretin hasretin Dost benim vebalim sorulur senden yar senden Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık Uzak olma kömür gözlüm gel gayrı Kalem olda yüreğimi yaz gayrı yaz gayrı Dost benim vebalim sorulur senden yar senden Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık Dağlar duman haller yaman ayrılık ayrılık