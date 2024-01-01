Gönlüm dağlarda Şarkı Sözleri
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Özlem Özdil
Gönlüm dağlarda
-
Bulutlardan haber saldım sen gelecektin
Yağmur yağdı gözlerime sen silecektin ama
Taş duvarlar sıkar beni
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda
Taş duvarlar sıkar beni
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda
Resmin çizdim hasret kokan duvarlarıma
Güller diktim penceremin ön tarafına ama
Kelepçeler sıkar beni
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda
Demir kapı sıkar beni
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda hey
Gönlüm dağlarda
-
Dayan A Yüreğim Dayan Yorulma
Sular Gibi Bulanıpta Durulma
Hasret Kaldık Memlekete Sılaya
Nakarat
Bağlandı Kollarımız
Kırıldı Dallarımız
Varamam Dost Yanına
Tutuldu Yollarımız
Bir Kez Bir İş Gelmesin Gör Başına
El Adamı Bakmaz Gözün Yaşına
Böyle Dert Vermesin Düşman Başına
Nakarat
Gurbete Gidenin Hali Nicolur
Verseler Dünyayı Yeri Dar Olur
Kalmış Bir Başına Ömrü Zay Olur