Özlem Özdil

Halay Atladım girdim bağa da atladım girdim bağa Alnım değdi yaprağa da alnım değdi yaprağa Sevdiğimi verseler de sevdiğimi verseler Girmem kara toprağa da girmem kara toprağa Sevdiğimi verseler de sevdiğimi verseler Girmem kara toprağa girmem kara toprağa Kayalar kertilir mi de kayalar kertilir mi Ağ terlik yırtılır mı da ağ terlik yırtılır mı Ergen kız cahil olan da ergen kız cahil olan İnkardan kurtulur mu da inkardan kurtulur mu Ergen kız cahil olan da ergen kız cahil olan İnkardan kurtulur mu da inkardan kurtulur mu Çıktım dam loğlamaya da çıktım dam loğlamaya İndim yar yollamaya da indim yar yollamaya Yar gedikten aşarken de yar gedikten aşarken Başladım ağlamaya başladım ağlamaya Yar gedikten aşarken de yar gedikten aşarken Başladım ağlamaya başladım ağlamaya

Yaralar Beni Söylemem adını düşersin dile Meylimi bağladım zülfün teline Acı sözlerinle vurdun sineme Yaralar sevdiğim yaralar beni Acı sözlerinle vurdun sineme Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Düşen iflah olmaz imiş aşkına Kaybettim aklımı döndüm şaşkına Dermansız dertleri açtın başıma Yaralar sevdiğim yaralar beni Dermansız dertleri açtın başıma Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Niye bana böyle zulüm edersin Selamsız sabahsız çekip gidersin Her olur almaza gönül verirsin Yaralar sevdiğim yaralar beni Her olur almaza gönül verirsin Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni

Uzakların türküsü Karanlık bir akşam üstü Hüzünlü gezer olmuşum Gözüm dalar uzaklara Bir hayal rüya olmuşum *** Şehir yanar deniz susar Fabrikalar zehir kusar Bize benzemez buralar Kendime diyar olmuşum *** Başında savunan insan Gündeme gelir isyan Özdilim yıpranmış bu can Bir hayli ziyan olmuşum