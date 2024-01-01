Yürü Be Haydar Şarkı Sözleri
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Özlem Özdil
Yürü Be Haydar
-
Sular gibi duruldum hele yar yar yar
Bir güzele vuruldum yar
Bu hasretlik pek fena hele yar
Artık bittim yoruldum yar yar yar yar
Gülerdim ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Bel bağlamazdım
Gülerdim ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Lale lale üzümsün
Yarim iki gözümsün
Beni bırakıp gitme
Gece gündüz sözümsün
Lale lale üzümsün
Yarim iki gözümsün
Beni bırakıp gitme
Gece gündüz sözümsün
Gülüm kurutmam seni hele yar yar yar
Suda çürütmem seni yar
Kırk yıl gurbette kalsam hele yar yar yar
Yine unutmam seni yar
Gülerdim ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Bel bağlamazdım
Gülerdim ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Lale lale üzümsün
Yarim iki gözümsün
Beni bırakıp gitme
Gece gündüz sözümsün
Lale lale üzümsün
Yarim iki gözümsün
Beni bırakıp gitme
Gece gündüz sözümsün
Sazım çalınır susmaz hele yar yar yar
Sevenler küskün durmaz yar
Gurbet akşamlarında hele yar yar yar
Umutsuz baş koyulmaz yar
Gülerdim ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Bel bağlamazdım
Gülerdim ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Lale lale üzümsün
Yarim iki gözümsün
Beni bırakıp gitme
Gece gündüz sözümsün
Lale lale üzümsün
Yarim iki gözümsün
Beni bırakıp gitme
Gece gündüz sözümsün
-
Sıra dağlar korkutmasın gözünü
Yürü sevdamıza yürü be Haydar
Yüreğime yasla yasla yüzünü
Sensin ekmeğinin tuzu be Haydar
***
Yüreğime yasla yasla yüzünü
Sensin ekmeğinin tuzu be Haydar
***
Kıraç toprakların anasıyım ben
Sevdalı gelinin kınasıyım ben
Nice Haydarların sevdasıyım ben
Sönmez yüreğimin közü be Haydar
***
Nice Haydarların sevdasıyım ben
Sönmez yüreğimin közü be Haydar
***
Yaralı yüreğin özlem anası
Bu töreler yıkılası yanası
Hozalı gelinin sarı kınası
Umut verir bize be Haydar
***
Hozalı gelinin sarı kınası
Umut verir bize be Haydar
***
Sarp kayalar sevdamıza yol olur
Dağlar çiçek açar sümbül gül olur
Türkü olur bağlamamda tel olur
Öykümüzü eller yaza be Haydar
***
Türkü olur bağlamamda tel olur
Öykümüzü eller yaza be Haydar
-
Saçın uzun örmezler
Leylim aman sarı gelin
Gülü sulu dermezler
Leylim aman sarı gelin
***
Bu sevda ne sevdadır
Ah nenen ölsün
Sarı gelin sona yarim
Seni bana vermezler
Ah nenen ölsün
Sarı gelin sona yarim
***
Bu derenin uzunu
Leylim aman sarı gelin
Çoban gaytar gözünü
Leylim aman sarı gelin
***
Ne ola birgün görem
Ah nenen ölsün
Sarı gelin sona yarim
Nazli yarin yüzünü
Ah nenen ölsün
Sarı gelin sona yarim
-
Karahisar Kalesi yıkılır gelir
Karahisar Kalesi yıkılır gelir
Kahkülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir
Kahkülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir Mevla'dan, kadir Mevla'dan
Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir Mevla'dan, kadir Mevla'dan
Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım
Kapıma bağladım kınalı koçu
Kapıma bağladım kınalı koçu
Harmanı kaldırdım yâr senin için, yâr senin için
Harmanı kaldırdım yâr senin için, yâr senin için
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir Mevla'dan, kadir Mevla'dan
Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir Mevla'dan, kadir Mevla'dan
Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım