Özlem Özdil

Sular gibi duruldum hele yar yar yar Bir güzele vuruldum yar Bu hasretlik pek fena hele yar Artık bittim yoruldum yar yar yar yar Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Bel bağlamazdım Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Gülüm kurutmam seni hele yar yar yar Suda çürütmem seni yar Kırk yıl gurbette kalsam hele yar yar yar Yine unutmam seni yar Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Bel bağlamazdım Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Sazım çalınır susmaz hele yar yar yar Sevenler küskün durmaz yar Gurbet akşamlarında hele yar yar yar Umutsuz baş koyulmaz yar Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Bel bağlamazdım Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün