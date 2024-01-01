Uzakların Türküsü Şarkı Sözleri
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Özlem Özdil
Uzakların Türküsü
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Kevser Irmağında saki olan yar
Bir bardak dem ikram etmez mi ola
Kevser Irmağında saki olan yar
Bir bardak dem ikram etmez mi ola
Sırat'ın yolunu iyi bilen yar
Benim de elimden tutmaz mı ola
Sırat'ın yolunu iyi bilen yar
Benim de elimden tutmaz mı ola
Aman medet duy sesimi dardayım
Sorma hallerimi, gayet zordayım
Cehennemden daha beter hardayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
Aman Medet duy sesimi dardayım
Sorma hallerimi, gayet zordayım
Cehennemden daha beter hardayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
Dört yanımı harlı ateş çevirdi
Vücut sarayımı yaktı kavurdu
Dört yanımı harlı ateş çevirdi
Vücut sarayımı yaktı kavurdu
Yaptım, mamur ettim, geri çevirdi
Viranemde bülbül ötmez mi ola
Yaptım, mamur ettim, geri çevirdi
Viranemde bülbül ötmez mi ola
Medet, hey Medet'im gel ki dardayım
Sorma hallerimi gayet zordayım
Cehennemden daha beter hardayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
Medet, hey Medet'im gel ki dardayım
Sorma hallerimi gayet zordayım
Cehennemden daha beter hardayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
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Söylemem adını düşersin dile
Meylimi bağladım zülfün teline
Acı sözlerinle vurdun sineme
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Acı sözlerinle vurdun sineme
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Yaralar yaralar yaralar beni
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Yaralar yaralar yaralar beni
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Düşen iflah olmaz imiş aşkına
Kaybettim aklımı döndüm şaşkına
Dermansız dertleri açtın başıma
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Dermansız dertleri açtın başıma
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Yaralar yaralar yaralar beni
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Yaralar yaralar yaralar beni
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Niye bana böyle zulüm edersin
Selamsız sabahsız çekip gidersin
Her olur almaza gönül verirsin
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Her olur almaza gönül verirsin
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Yaralar yaralar yaralar beni
Yaralar sevdiğim yaralar beni
Yaralar yaralar yaralar beni
Yaralar sevdiğim yaralar beni
-
Karanlık bir akşam üstü
Hüzünlü gezer olmuşum
Gözüm dalar uzaklara
Bir hayal rüya olmuşum
***
Şehir yanar deniz susar
Fabrikalar zehir kusar
Bize benzemez buralar
Kendime diyar olmuşum
***
Başında savunan insan
Gündeme gelir isyan
Özdilim yıpranmış bu can
Bir hayli ziyan olmuşum
-
Atladım girdim bağa da atladım girdim bağa
Alnım değdi yaprağa da alnım değdi yaprağa
Sevdiğimi verseler de sevdiğimi verseler
Girmem kara toprağa da girmem kara toprağa
Sevdiğimi verseler de sevdiğimi verseler
Girmem kara toprağa girmem kara toprağa
Kayalar kertilir mi de kayalar kertilir mi
Ağ terlik yırtılır mı da ağ terlik yırtılır mı
Ergen kız cahil olan da ergen kız cahil olan
İnkardan kurtulur mu da inkardan kurtulur mu
Ergen kız cahil olan da ergen kız cahil olan
İnkardan kurtulur mu da inkardan kurtulur mu
Çıktım dam loğlamaya da çıktım dam loğlamaya
İndim yar yollamaya da indim yar yollamaya
Yar gedikten aşarken de yar gedikten aşarken
Başladım ağlamaya başladım ağlamaya
Yar gedikten aşarken de yar gedikten aşarken
Başladım ağlamaya başladım ağlamaya