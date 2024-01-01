Namerdin Tokatı Şarkı Sözleri
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Özlem Özdil
Namerdin Tokatı
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Namerdin tokadı yıktı mı seni, yıktı mı seni?
Şöyle bir ayağa kalkmaya çalış
Namerdin tokadı yıktı mı seni, yıktı mı seni?
Şöyle bir ayağa kalkmaya çalış
Tükense mecalin tutmazsa dizin, tutmazsa dizin
Yine yavaş yavaş kalkmaya çalış
Tükense mecalin tutmazsa dizin, tutmazsa dizin
Yine yavaş yavaş kalkmaya çalış
Uyumaz fırsatçı gözü dalsa da
İnanma sen ona yüze gülse de
Kapına engeller surlar kursa da, surlar kursa da
Tırmana tırmana çıkmaya çalış
Ağlama boşuna yoktur faydası, yoktur faydası
Sürdürme yüzüne kara lekesi
Ağlama boşuna yoktur faydası, yoktur faydası
Sürdürme yüzüne kara lekesi
Çökse bedenine gaflet uykusu, gaflet uykusu
Gözlerini açıp bakmaya çalış
Çökse bedenine gaflet uykusu, gaflet uykusu
Gözlerini açıp bakmaya çalış
Öz dilim engeller girse yoluna, girse yoluna
Sakın ha sen yola gitme onunla
Meyil verme dostum dünya malına, dünya malına
Nefsin kalesini yıkmaya çalış
Meyil verme dostum dünya malına, dünya malına
Nefsin kalesini yıkmaya çalış