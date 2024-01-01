Özlem Özdil

Namerdin tokadı yıktı mı seni, yıktı mı seni? Şöyle bir ayağa kalkmaya çalış Namerdin tokadı yıktı mı seni, yıktı mı seni? Şöyle bir ayağa kalkmaya çalış Tükense mecalin tutmazsa dizin, tutmazsa dizin Yine yavaş yavaş kalkmaya çalış Tükense mecalin tutmazsa dizin, tutmazsa dizin Yine yavaş yavaş kalkmaya çalış Uyumaz fırsatçı gözü dalsa da İnanma sen ona yüze gülse de Kapına engeller surlar kursa da, surlar kursa da Tırmana tırmana çıkmaya çalış Ağlama boşuna yoktur faydası, yoktur faydası Sürdürme yüzüne kara lekesi Ağlama boşuna yoktur faydası, yoktur faydası Sürdürme yüzüne kara lekesi Çökse bedenine gaflet uykusu, gaflet uykusu Gözlerini açıp bakmaya çalış Çökse bedenine gaflet uykusu, gaflet uykusu Gözlerini açıp bakmaya çalış Öz dilim engeller girse yoluna, girse yoluna Sakın ha sen yola gitme onunla Meyil verme dostum dünya malına, dünya malına Nefsin kalesini yıkmaya çalış Meyil verme dostum dünya malına, dünya malına Nefsin kalesini yıkmaya çalış