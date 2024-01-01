Özlem Özdil

Sarı Gelin Saçın uzun örmezler Leylim aman sarı gelin Gülü sulu dermezler Leylim aman sarı gelin *** Bu sevda ne sevdadır Ah nenen ölsün Sarı gelin sona yarim Seni bana vermezler Ah nenen ölsün Sarı gelin sona yarim *** Bu derenin uzunu Leylim aman sarı gelin Çoban gaytar gözünü Leylim aman sarı gelin *** Ne ola birgün görem Ah nenen ölsün Sarı gelin sona yarim Nazli yarin yüzünü Ah nenen ölsün Sarı gelin sona yarim

Yürü be haydar Sıra dağlar korkutmasın gözünü Yürü sevdamıza yürü be Haydar Yüreğime yasla yasla yüzünü Sensin ekmeğinin tuzu be Haydar *** Yüreğime yasla yasla yüzünü Sensin ekmeğinin tuzu be Haydar *** Kıraç toprakların anasıyım ben Sevdalı gelinin kınasıyım ben Nice Haydarların sevdasıyım ben Sönmez yüreğimin közü be Haydar *** Nice Haydarların sevdasıyım ben Sönmez yüreğimin közü be Haydar *** Yaralı yüreğin özlem anası Bu töreler yıkılası yanası Hozalı gelinin sarı kınası Umut verir bize be Haydar *** Hozalı gelinin sarı kınası Umut verir bize be Haydar *** Sarp kayalar sevdamıza yol olur Dağlar çiçek açar sümbül gül olur Türkü olur bağlamamda tel olur Öykümüzü eller yaza be Haydar *** Türkü olur bağlamamda tel olur Öykümüzü eller yaza be Haydar

Hele Yar Sular gibi duruldum hele yar yar yar Bir güzele vuruldum yar Bu hasretlik pek fena hele yar Artık bittim yoruldum yar yar yar yar Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Bel bağlamazdım Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Gülüm kurutmam seni hele yar yar yar Suda çürütmem seni yar Kırk yıl gurbette kalsam hele yar yar yar Yine unutmam seni yar Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Bel bağlamazdım Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Sazım çalınır susmaz hele yar yar yar Sevenler küskün durmaz yar Gurbet akşamlarında hele yar yar yar Umutsuz baş koyulmaz yar Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Bel bağlamazdım Gülerdim ağlamazdım Akardım çağlamazdım Bilseydim ayrılık var Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün Lale lale üzümsün Yarim iki gözümsün Beni bırakıp gitme Gece gündüz sözümsün