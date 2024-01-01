Özlem Özdil

Uzakların türküsü Karanlık bir akşam üstü Hüzünlü gezer olmuşum Gözüm dalar uzaklara Bir hayal rüya olmuşum *** Şehir yanar deniz susar Fabrikalar zehir kusar Bize benzemez buralar Kendime diyar olmuşum *** Başında savunan insan Gündeme gelir isyan Özdilim yıpranmış bu can Bir hayli ziyan olmuşum

Yaralar Beni Söylemem adını düşersin dile Meylimi bağladım zülfün teline Acı sözlerinle vurdun sineme Yaralar sevdiğim yaralar beni Acı sözlerinle vurdun sineme Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Düşen iflah olmaz imiş aşkına Kaybettim aklımı döndüm şaşkına Dermansız dertleri açtın başıma Yaralar sevdiğim yaralar beni Dermansız dertleri açtın başıma Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Niye bana böyle zulüm edersin Selamsız sabahsız çekip gidersin Her olur almaza gönül verirsin Yaralar sevdiğim yaralar beni Her olur almaza gönül verirsin Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni Yaralar yaralar yaralar beni Yaralar sevdiğim yaralar beni

Kevser Irmağı Kevser Irmağında saki olan yar Bir bardak dem ikram etmez mi ola Kevser Irmağında saki olan yar Bir bardak dem ikram etmez mi ola Sırat'ın yolunu iyi bilen yar Benim de elimden tutmaz mı ola Sırat'ın yolunu iyi bilen yar Benim de elimden tutmaz mı ola Aman medet duy sesimi dardayım Sorma hallerimi, gayet zordayım Cehennemden daha beter hardayım Yanarım yandığım yetmez mi ola Aman Medet duy sesimi dardayım Sorma hallerimi, gayet zordayım Cehennemden daha beter hardayım Yanarım yandığım yetmez mi ola Dört yanımı harlı ateş çevirdi Vücut sarayımı yaktı kavurdu Dört yanımı harlı ateş çevirdi Vücut sarayımı yaktı kavurdu Yaptım, mamur ettim, geri çevirdi Viranemde bülbül ötmez mi ola Yaptım, mamur ettim, geri çevirdi Viranemde bülbül ötmez mi ola Medet, hey Medet'im gel ki dardayım Sorma hallerimi gayet zordayım Cehennemden daha beter hardayım Yanarım yandığım yetmez mi ola Medet, hey Medet'im gel ki dardayım Sorma hallerimi gayet zordayım Cehennemden daha beter hardayım Yanarım yandığım yetmez mi ola