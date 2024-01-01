Özlem Tekin

A) Şık A) Bana bir şeyler oldu B) Nefes nefese kaldım C) Feci ter bastı bir anda D) Ellerim titriyo' bak E) Hepsi senin yüzünden A) Çok hoşsun, tamam B) Bana bakmazsın, tamam C) Evet, yok arabam falan D) Param da yok bi' taraftan E) Hepsi senin yüzünden Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri A) Bana bir şeyler oldu B) Nefes nefese kaldım C) Feci ter bastı bir anda D) Ellerim titriyo' bak E) Hepsi senin yüzünden A) Çok hoşsun, tamam B) Bana bakmazsın, tamam C) Evet, yok arabam falan D) Param da yok bi' taraftan E) Hepsi senin yüzünden Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri

Sen Ağlama Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce, Güzel yüzün yanakların ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce, Hüzün keder yüreğime yaslanır. *** Sen ağlama! Bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm. *** Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce, Bahar gelir tüm çiçekler ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce, Hüzün keder yüreğime yaslanır. *** Sen ağlama! Bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm Gamzende güllerin biter. Yollarıma, Taş koysalar da döneceğim Gözlerinden, Yaşlarını sileceğim

Sınav (Koşu Başladı) Sayısal kabusa döndü Sözel düşlere dönüştü Dayanılmaz bu derdi Bir buçuk milyon bölüştü Güneşimden kaçsın bari Başka ihsan istemez Bu kadar genci napmak lazım Soralım sisteme.. *** Dünya dev bir hipodrom Ortasında yalnızım ben İçimde tuhaf bir korku Bu dert başımdan bir gitse *** Geleceğim üç saate bağlı Yeni soruları beklerim Bilmediğim yer çıkarsa Yok olur tüm emeklerim Ana babalar kaldırımda Beşimizden kazanır biri Geri kalan ancak bu şartlarda Ya adam olur ya serseri ** Dünya dev bir hipodrom Ortasında yalnızım ben İçimde tuhaf bir korku Bu dert başımdan bir gitse, bir bitse *** Çalışmassan kazanamazsın Denesen denesen başaramazsın Yarış başlar, varışa cok var Bu biter, hedefin yeni sınavlar *** Koşu başladı bak startla Tozu dumana kattılar Daha cok toy bu taylar Henüz onyedisine bastılar Gelecegin heycanı sardı Yalvardılar göklere Yüklemek vicdana sığarmı Bu yükü, bu yüreklere *** Dünya dev bir hipodrom Ortasında yalnızım ben İçimde tuhaf bir korku Bu dert başımdan bir gitse, bir bitse *** Çalışmassan kazanamazsın Denesen denesen başaramazsın Yarış başlar, varışa cok var Bu biter, hedefin yeni sınavlar

Yaş 18 Uyudum, büyüdüm gibi göründüm Ama büyümedim, bi’ gün bile büyümedim Sorular vardı, cevapları çok şıktı Ama giyemedim, birini bile giyemedim Ve bunu sen bile bilemedin! Ben daha 18’im Ya hepsi ya da hiçbiriyim Sanma ki şu son üç saatte Hiç kimse ya da birisiyim… Uyudum, büyüdüm gibi göründüm Ama büyümedim, bi’ gün bile büyümedim Sorular vardı, cevapları çok şıktı Ama giyemedim, birini bile giyemedim Ve bunu sen bile göremedin, Ve bunu sen bile göremedin! Ben daha 18’im Ya hepsi ya da hiçbiriyim Sanma ki şu son üç saatte Hiç kimse ya da birisiyim…