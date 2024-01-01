Özlem Tekin

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A) Bana bir şeyler oldu
B) Nefes nefese kaldım
C) Feci ter bastı bir anda
D) Ellerim titriyo' bak
E) Hepsi senin yüzünden
A) Çok hoşsun, tamam
B) Bana bakmazsın, tamam
C) Evet, yok arabam falan
D) Param da yok bi' taraftan
E) Hepsi senin yüzünden
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri
A) Bana bir şeyler oldu
B) Nefes nefese kaldım
C) Feci ter bastı bir anda
D) Ellerim titriyo' bak
E) Hepsi senin yüzünden
A) Çok hoşsun, tamam
B) Bana bakmazsın, tamam
C) Evet, yok arabam falan
D) Param da yok bi' taraftan
E) Hepsi senin yüzünden
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri
-
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce,
Güzel yüzün yanakların ıslanır.
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce,
Hüzün keder yüreğime yaslanır.
***
Sen ağlama!
Bir damla gözyaşın yeter.
Sen üzülme gülüm.
***
Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce,
Bahar gelir tüm çiçekler ıslanır.
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce,
Hüzün keder yüreğime yaslanır.
***
Sen ağlama!
Bir damla gözyaşın yeter.
Sen üzülme gülüm
Gamzende güllerin biter.
Yollarıma,
Taş koysalar da döneceğim
Gözlerinden,
Yaşlarını sileceğim
-
Sayısal kabusa döndü
Sözel düşlere dönüştü
Dayanılmaz bu derdi
Bir buçuk milyon bölüştü
Güneşimden kaçsın bari
Başka ihsan istemez
Bu kadar genci napmak lazım
Soralım sisteme..
***
Dünya dev bir hipodrom
Ortasında yalnızım ben
İçimde tuhaf bir korku
Bu dert başımdan bir gitse
***
Geleceğim üç saate bağlı
Yeni soruları beklerim
Bilmediğim yer çıkarsa
Yok olur tüm emeklerim
Ana babalar kaldırımda
Beşimizden kazanır biri
Geri kalan ancak bu şartlarda
Ya adam olur ya serseri
**
Dünya dev bir hipodrom
Ortasında yalnızım ben
İçimde tuhaf bir korku
Bu dert başımdan bir gitse, bir bitse
***
Çalışmassan kazanamazsın
Denesen denesen başaramazsın
Yarış başlar, varışa cok var
Bu biter, hedefin yeni sınavlar
***
Koşu başladı bak startla
Tozu dumana kattılar
Daha cok toy bu taylar
Henüz onyedisine bastılar
Gelecegin heycanı sardı
Yalvardılar göklere
Yüklemek vicdana sığarmı
Bu yükü, bu yüreklere
***
Dünya dev bir hipodrom
Ortasında yalnızım ben
İçimde tuhaf bir korku
Bu dert başımdan bir gitse, bir bitse
***
Çalışmassan kazanamazsın
Denesen denesen başaramazsın
Yarış başlar, varışa cok var
Bu biter, hedefin yeni sınavlar
-
Uyudum, büyüdüm gibi göründüm
Ama büyümedim, bi’ gün bile büyümedim
Sorular vardı, cevapları çok şıktı
Ama giyemedim, birini bile giyemedim
Ve bunu sen bile bilemedin!
Ben daha 18’im
Ya hepsi ya da hiçbiriyim
Sanma ki şu son üç saatte
Hiç kimse ya da birisiyim…
Uyudum, büyüdüm gibi göründüm
Ama büyümedim, bi’ gün bile büyümedim
Sorular vardı, cevapları çok şıktı
Ama giyemedim, birini bile giyemedim
Ve bunu sen bile göremedin,
Ve bunu sen bile göremedin!
Ben daha 18’im
Ya hepsi ya da hiçbiriyim
Sanma ki şu son üç saatte
Hiç kimse ya da birisiyim…
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Fazla zaman kalmadı
Geri sayım başladı
Söylenenin tam tersine
Gezegen X yaklaştı
Daha bir şey görmedik
Gezip yiyip içmedik
Öğrendiğimin tam tersine
Mahşer günü yaklaştı
Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma)
Koş, yollara vur, şansını zorla
Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna)
Sor, hedefini bul, kimseyi takma
Bugün günlerden isyan
Uzun ömür bir yalan
Beklediğimin tam tersine
Neşe doluyor insan
Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma)
Koş, yollara vur, şansını zorla
Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna)
Sor, hedefini bul, kimseyi takma
Zaman kalmadı
Sayım başladı
Uzun bir ömür yalan
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 bum
Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma)
Koş, yollara vur, şansını zorla
Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna)
Sor, hedefini bul, kimseyi takma
Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma)
Koş, yollara vur, şansını zorla
Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna)
Sor, hedefini bul, kimseyi takma
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