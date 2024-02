Özlem Tekin

A) Bana bir şeyler oldu B) Nefes nefese kaldım C) Feci ter bastı bir anda D) Ellerim titriyo' bak E) Hepsi senin yüzünden A) Çok hoşsun, tamam B) Bana bakmazsın, tamam C) Evet, yok arabam falan D) Param da yok bi' taraftan E) Hepsi senin yüzünden Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri A) Bana bir şeyler oldu B) Nefes nefese kaldım C) Feci ter bastı bir anda D) Ellerim titriyo' bak E) Hepsi senin yüzünden A) Çok hoşsun, tamam B) Bana bakmazsın, tamam C) Evet, yok arabam falan D) Param da yok bi' taraftan E) Hepsi senin yüzünden Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri