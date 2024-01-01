Özlem Tekin

-
Hiç dokunmadan
Ses çıkarmadan
Bana gel öyle
(Ses çıkarmadan)
Kimse görmeden
Hiç değişmeden
Bana gel öyle
Yaklaş, adımı söyle
Adımı söyle
Yüzümü gizle
Adımı söyle
Yüzümü gizle
Hiç sevişmeden
Sabah olmadan
Uzağa gitme
(Sabah olmadan)
Hiç üzülmeden
Yara almadan
Beni sev öyle
Yaklaş (yaklaş)
Adımı söyle (adımı söyle)
Adımı söyle
Sesimi dinle
Adımı söyle
Sesimi dinle
-
Bu gün doğanın dengesi yok
Öyle herşeyden alınmayalım
Ağlasam kızsam hiç yeri yok
Başladık yarım bırakmayalım
Daha seninle işim bitmedi bitmez
Aşk gün yüzü görmedi görmez
Sana söylemeye değmedi değmez
Seni benim gibi kimse sevmedi sevmez
Yanlız kalmanın alemi yok
İçip içip abartmayalım
Aşkta sukütun kıymeti yok
Kaçıp gidip saklanmayalım
Daha seninle işim bitmedi bitmez
Aşk gün yüzü görmedi görmez
Sana söyleyemeğe değmedi değmez
Seni benim gibi kimse sevmedi sevmez
Aşksız hayatın hiç tadı yok
Fani dünyaya sarılmayalım
Darlanmanın manası yok
Sevip sövüp ayrılmayalım
Daha seninle işim bitmedi bitmez
Aşk gün yüzü görmedi görmez
Sana söylemeye değmedi değmez
Seni benim gibi kimse sevmedi sevmez
-
Fazla zaman kalmadı
Geri sayım başladı
Söylenenin tam tersine
Gezegen X yaklaştı
Daha bir şey görmedik
Gezip yiyip içmedik
Öğrendiğimin tam tersine
Mahşer günü yaklaştı
Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma)
Koş, yollara vur, şansını zorla
Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna)
Sor, hedefini bul, kimseyi takma
Bugün günlerden isyan
Uzun ömür bir yalan
Beklediğimin tam tersine
Neşe doluyor insan
Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma)
Koş, yollara vur, şansını zorla
Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna)
Sor, hedefini bul, kimseyi takma
Zaman kalmadı
Sayım başladı
Uzun bir ömür yalan
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 bum
Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma)
Koş, yollara vur, şansını zorla
Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna)
Sor, hedefini bul, kimseyi takma
Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma)
Koş, yollara vur, şansını zorla
Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna)
Sor, hedefini bul, kimseyi takma
-
Ara sıra bu tarafa bakıversen
Hani bi de beni farkedebilsen
Neler olur bak yolunu bilirsen
Bir bakışın yeter bir gülüşün beter
***
Ah bi de yanıma geliversen
Elini atıp beni alıversen
Neler olur bak dozunu bilirsen
Bir dokunuş yeter bir öpücük yeter
***
Aynada kendini görmelisin
Ah sen cinayet sebebisin
Neden tevazü gösteresin
Ah sen ihanet sebebisin
-
Güç senin, karar senin, hata benim olsun
Söz senin, mertlik senin, yalan benim olsun
Yanımda resimlerinle gömleğin kalsın
Gün senin, hayat senin, geçmiş benim olsun
Haz senin, hak senin, ceza benim olsun
Yanımda resimlerinle gömleğin kalsın
Yanımda hayallerimle çakmağın kalsın
Çünkü belki yakarım bu evi, kurtulurum ikimizden
Belki yıkarım gider, ne kaldı hikayemizden?
Belki tutarım iki elimle sımsıkı
Özlersin belki, dönersin diye
Özlersin belki, dönersin diye
Düş senin, dua senin, yara benim olsun
Zevk senin, sefa senin, cefa benim olsun
Yanımda resimlerinle gömleğin kalsın
Yanımda hayallerimle çakmağın kalsın
Çünkü belki yakarım bu evi, kurtulurum ikimizden
Belki yıkarım gider, ne kaldı hikayemizden?
Belki tutarım iki elimle sımsıkı
Özlersin belki, dönersin diye
Özlersin belki, dönersin diye
-
Zor zamanlarım oldu
Başıma neler geldi
Bekledim de öğrendim
Sabır iyi bi' şey
Sabır iyi bi' şey
Babamı ne çok üzdüm
Dostlarımı küstürdüm
Söyledim de öğrendim
Yalan kötü bi' şey
Berbat bi' şey
Belki yarın çok geç
Şimdi bur'da tek gerçek
Nasihat kesmez bizi
Bize tecrübe gerek
Dene deneyebildiğin kadar
Anını yaşa
Dile dileyebildiğin kadar
Hayal kur doya doya
Dene deneyebildiğin kadar
Anını yaşa
Dile dileyebildiğin kadar
Hayal kur doya doya
Doya doya
Bi' adam geldi durdu
Tam da kalbimden vurdu
Denedim de öğrendim
Aşk harika bi' şey
Harika bi' şey
O kadar çok içtim ki
Ben bi' başkası sanki
Uyandım da fark ettim
Alkol kötü bi' şey
Acayip bi' şey
Belki yarın çok geç
Şimdi bur'da tek gerçek
Nasihat kesmez bizi
Bize tecrübe gerek
Dene deneyebildiğin kadar
Anını yaşa
Dile dileyebildiğin kadar
Hayal kur doya doya
Dene deneyebildiğin kadar
Anını yaşa
Dile dileyebildiğin kadar
Hayal kur doya doya
Doya doya
Dene deneyebildiğin kadar
Anını yaşa
Dile dileyebildiğin kadar
Hayal kur doya doya
Dene deneyebildiğin kadar
Anını yaşa
Dile dileyebildiğin kadar
Hayal kur doya doya
Doya doya
Doya doya
Doya doya
-
İnsan istemez oldum hayatımda
Ne kadar sosyaldik zamanında
Görüşmek fazla
Sohbet gereksiz aslında
Bütün gün yattım durdum yatakta
Amma ateşliydik zamanında
Sevişmek fazla
Değmek lüzumsuz aslında
Yürüdük gittik sandık
Yol bir arpa boyunda
Aradık, bulduk sandık
Ekmek aslan ağzında
Üşüdük, donduk sandık
Balta orda, sap burda
Kefeni yırttık sandık
Hayat Kafdağı'nın ardında
Sorun ne sende, ne bende, ortamda
Herkes yanlış mekânda, zamanda
Koşturmak fazla
Yetişmek imkansız aslında
Yürüdük gittik sandık
Yol bir arpa boyunda
Aradık, bulduk sandık
Ekmek aslan ağzında
Üşüdük, donduk sandık
Balta orda, sap burda
Kefeni yırttık sandık
Hayat Kafdağı'nın ardında
Yürüdük gittik sandık
Yol bir arpa boyunda
Aradık, bulduk sandık
Ekmek aslan ağzında
Üşüdük, donduk sandık
Balta orda, sap burda
Kefeni yırttık sandık
Hayat Kafdağı'nın ardında
Hayat Kafdağı'nın ardında
-
Tutmam içimde
Duydum, elin el elinde
Sormam kiminle
Gördüm, keyfin yerinde
Tek bir sözüm var
Dinle, öfke içimde
Tek bir canın var
Cehennem dibinde
Aşk yangın
Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz)
Kalbin bende kaldı
Onda çarpmaz
Aşk yangın
Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz)
Aklın bende kaldı
Onda durmaz
Durdum yerimde
Artık koşmam peşinde
Bittin içimde
Küller yanmaz biçimde
Yattım seninle
Bozdum yeminimi önünde
Kalktım seninle
Cehennem dibinde
Aşk yangın
Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz)
Kalbin bende kaldı
Onda çarpmaz
Aşk yangın
Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz)
Aklın bende kaldı
Onda durmaz
Aşk yangın
Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz)
Kalbin bende kaldı
Onda çarpmaz
Aşk yangın
Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz)
Aklın bende kaldı
Onda durmaz
Aşk yangın
Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz)
Kalbin bende kaldı
Onda çarpmaz
Aşk yangın
Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz)
Aklın bende kaldı
Onda durmaz
-
A) Bana bir şeyler oldu
B) Nefes nefese kaldım
C) Feci ter bastı bir anda
D) Ellerim titriyo' bak
E) Hepsi senin yüzünden
A) Çok hoşsun, tamam
B) Bana bakmazsın, tamam
C) Evet, yok arabam falan
D) Param da yok bi' taraftan
E) Hepsi senin yüzünden
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri
A) Bana bir şeyler oldu
B) Nefes nefese kaldım
C) Feci ter bastı bir anda
D) Ellerim titriyo' bak
E) Hepsi senin yüzünden
A) Çok hoşsun, tamam
B) Bana bakmazsın, tamam
C) Evet, yok arabam falan
D) Param da yok bi' taraftan
E) Hepsi senin yüzünden
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri
-
Sustum, konuşamıyorum
Pranga dilimde
Doğru söz hangisi?
Karıştı içimde
Herkesin doğrusu, yanlışı, eğrisi, büğrüsü var
Sevmek yanlışsa doğru kimin ipinde?
Bir saklambaç oyunu gibi
Kaybettim bir yerde seni
Neden başım' alıp gidemiyorum?
Aşinayım firara, kaçamıyorum
En kötüsü günbegün sana
Biraz daha fazla bağlanıyorum
Aşinayım firara
Aşinayım firara
Aşinayım firara
Aşinayım firara
Sustum, konuşamıyorum
Pranga dilimde
Doğru söz hangisi?
Karıştı içimde
Herkesin doğrusu, yanlışı, eğrisi, büğrüsü var
Sevmek yanlışsa doğru kimin ipinde?
Bir saklambaç oyunu gibi
Kaybettim bir yerde seni
Neden başım' alıp gidemiyorum?
Aşinayım firara, kaçamıyorum
En kötüsü günbegün sana
Biraz daha fazla bağlanıyorum
Aşinayım firara
Aşinayım firara
Aşinayım firara
Aşinayım firara