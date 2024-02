Özlem Tekin

Günlerdir bir an olsun yağmur dinmedi Rüzgar feryat figan her yer inledi Ne yapraklar kaldı ne renkli çiçekler dallarında Leylekler göç yolunda seyretti yitti Sebepsiz savaşın izleri Dostların kanayan külleri Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri Günlerdir bir an gözyaşlarım dinmedi Sesim feryat figan her yer inledi Ne resimler kaldı ne solmuş çiçekler elimde El alem göç yolunda seyretti yitti Sebepsiz savaşın izleri Dostların kanayan külleri Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri Sebepsiz savaşın izleri Dostların kanayan külleri Durdurmaya yetmedi ki insafsız Sebepsiz savaşın izleri Dostların kanayan külleri Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri