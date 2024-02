Özlem Tekin

En güzel renkler gözümde En doğal izler sazımda, sözümde Yürek ister mutlu olmak, korku yaşatmaz Tanıştım ben özümle Şimdi bur'da, iste, durma Her şey mükemmel ve tam, inan buna En özel pırıltı seninle Boş ver onları, yüreğinin sesini dinle Cesaret ister sevgi sunmak, korku güldürmez Tanış sen de özünle, gerçek senle Şimdi bur'da, iste, durma Her şey mükemmel ve tam, inan buna Şimdi bur'da, iste, durma Her şey mükemmel ve tam, inan buna