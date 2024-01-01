Özlem Tekin

Belki Güç senin, karar senin, hata benim olsun Söz senin, mertlik senin, yalan benim olsun Yanımda resimlerinle gömleğin kalsın Gün senin, hayat senin, geçmiş benim olsun Haz senin, hak senin, ceza benim olsun Yanımda resimlerinle gömleğin kalsın Yanımda hayallerimle çakmağın kalsın Çünkü belki yakarım bu evi, kurtulurum ikimizden Belki yıkarım gider, ne kaldı hikayemizden? Belki tutarım iki elimle sımsıkı Özlersin belki, dönersin diye Özlersin belki, dönersin diye Düş senin, dua senin, yara benim olsun Zevk senin, sefa senin, cefa benim olsun Yanımda resimlerinle gömleğin kalsın Yanımda hayallerimle çakmağın kalsın Çünkü belki yakarım bu evi, kurtulurum ikimizden Belki yıkarım gider, ne kaldı hikayemizden? Belki tutarım iki elimle sımsıkı Özlersin belki, dönersin diye Özlersin belki, dönersin diye

Değmez Bu gün doğanın dengesi yok Öyle herşeyden alınmayalım Ağlasam kızsam hiç yeri yok Başladık yarım bırakmayalım Daha seninle işim bitmedi bitmez Aşk gün yüzü görmedi görmez Sana söylemeye değmedi değmez Seni benim gibi kimse sevmedi sevmez Yanlız kalmanın alemi yok İçip içip abartmayalım Aşkta sukütun kıymeti yok Kaçıp gidip saklanmayalım Daha seninle işim bitmedi bitmez Aşk gün yüzü görmedi görmez Sana söyleyemeğe değmedi değmez Seni benim gibi kimse sevmedi sevmez Aşksız hayatın hiç tadı yok Fani dünyaya sarılmayalım Darlanmanın manası yok Sevip sövüp ayrılmayalım Daha seninle işim bitmedi bitmez Aşk gün yüzü görmedi görmez Sana söylemeye değmedi değmez Seni benim gibi kimse sevmedi sevmez

Gezegen X Fazla zaman kalmadı Geri sayım başladı Söylenenin tam tersine Gezegen X yaklaştı Daha bir şey görmedik Gezip yiyip içmedik Öğrendiğimin tam tersine Mahşer günü yaklaştı Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma) Koş, yollara vur, şansını zorla Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna) Sor, hedefini bul, kimseyi takma Bugün günlerden isyan Uzun ömür bir yalan Beklediğimin tam tersine Neşe doluyor insan Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma) Koş, yollara vur, şansını zorla Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna) Sor, hedefini bul, kimseyi takma Zaman kalmadı Sayım başladı Uzun bir ömür yalan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 bum Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma) Koş, yollara vur, şansını zorla Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna) Sor, hedefini bul, kimseyi takma Kalk, yatağını boz, arkana bakma (arkana bakma) Koş, yollara vur, şansını zorla Git, kuralını koy, kendine oyna (kendine oyna) Sor, hedefini bul, kimseyi takma

Cinayet Ara sıra bu tarafa bakıversen Hani bi de beni farkedebilsen Neler olur bak yolunu bilirsen Bir bakışın yeter bir gülüşün beter *** Ah bi de yanıma geliversen Elini atıp beni alıversen Neler olur bak dozunu bilirsen Bir dokunuş yeter bir öpücük yeter *** Aynada kendini görmelisin Ah sen cinayet sebebisin Neden tevazü gösteresin Ah sen ihanet sebebisin

Dene Zor zamanlarım oldu Başıma neler geldi Bekledim de öğrendim Sabır iyi bi' şey Sabır iyi bi' şey Babamı ne çok üzdüm Dostlarımı küstürdüm Söyledim de öğrendim Yalan kötü bi' şey Berbat bi' şey Belki yarın çok geç Şimdi bur'da tek gerçek Nasihat kesmez bizi Bize tecrübe gerek Dene deneyebildiğin kadar Anını yaşa Dile dileyebildiğin kadar Hayal kur doya doya Dene deneyebildiğin kadar Anını yaşa Dile dileyebildiğin kadar Hayal kur doya doya Doya doya Bi' adam geldi durdu Tam da kalbimden vurdu Denedim de öğrendim Aşk harika bi' şey Harika bi' şey O kadar çok içtim ki Ben bi' başkası sanki Uyandım da fark ettim Alkol kötü bi' şey Acayip bi' şey Belki yarın çok geç Şimdi bur'da tek gerçek Nasihat kesmez bizi Bize tecrübe gerek Dene deneyebildiğin kadar Anını yaşa Dile dileyebildiğin kadar Hayal kur doya doya Dene deneyebildiğin kadar Anını yaşa Dile dileyebildiğin kadar Hayal kur doya doya Doya doya Dene deneyebildiğin kadar Anını yaşa Dile dileyebildiğin kadar Hayal kur doya doya Dene deneyebildiğin kadar Anını yaşa Dile dileyebildiğin kadar Hayal kur doya doya Doya doya Doya doya Doya doya

Kaf Dağı İnsan istemez oldum hayatımda Ne kadar sosyaldik zamanında Görüşmek fazla Sohbet gereksiz aslında Bütün gün yattım durdum yatakta Amma ateşliydik zamanında Sevişmek fazla Değmek lüzumsuz aslında Yürüdük gittik sandık Yol bir arpa boyunda Aradık, bulduk sandık Ekmek aslan ağzında Üşüdük, donduk sandık Balta orda, sap burda Kefeni yırttık sandık Hayat Kafdağı'nın ardında Sorun ne sende, ne bende, ortamda Herkes yanlış mekânda, zamanda Koşturmak fazla Yetişmek imkansız aslında Yürüdük gittik sandık Yol bir arpa boyunda Aradık, bulduk sandık Ekmek aslan ağzında Üşüdük, donduk sandık Balta orda, sap burda Kefeni yırttık sandık Hayat Kafdağı'nın ardında Yürüdük gittik sandık Yol bir arpa boyunda Aradık, bulduk sandık Ekmek aslan ağzında Üşüdük, donduk sandık Balta orda, sap burda Kefeni yırttık sandık Hayat Kafdağı'nın ardında Hayat Kafdağı'nın ardında

Aşk Yangın Tutmam içimde Duydum, elin el elinde Sormam kiminle Gördüm, keyfin yerinde Tek bir sözüm var Dinle, öfke içimde Tek bir canın var Cehennem dibinde Aşk yangın Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz) Kalbin bende kaldı Onda çarpmaz Aşk yangın Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz) Aklın bende kaldı Onda durmaz Durdum yerimde Artık koşmam peşinde Bittin içimde Küller yanmaz biçimde Yattım seninle Bozdum yeminimi önünde Kalktım seninle Cehennem dibinde Aşk yangın Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz) Kalbin bende kaldı Onda çarpmaz Aşk yangın Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz) Aklın bende kaldı Onda durmaz Aşk yangın Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz) Kalbin bende kaldı Onda çarpmaz Aşk yangın Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz) Aklın bende kaldı Onda durmaz Aşk yangın Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz) Kalbin bende kaldı Onda çarpmaz Aşk yangın Aşıklar yanmadan olmaz (olmaz) Aklın bende kaldı Onda durmaz

A) Şık A) Bana bir şeyler oldu B) Nefes nefese kaldım C) Feci ter bastı bir anda D) Ellerim titriyo' bak E) Hepsi senin yüzünden A) Çok hoşsun, tamam B) Bana bakmazsın, tamam C) Evet, yok arabam falan D) Param da yok bi' taraftan E) Hepsi senin yüzünden Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri A) Bana bir şeyler oldu B) Nefes nefese kaldım C) Feci ter bastı bir anda D) Ellerim titriyo' bak E) Hepsi senin yüzünden A) Çok hoşsun, tamam B) Bana bakmazsın, tamam C) Evet, yok arabam falan D) Param da yok bi' taraftan E) Hepsi senin yüzünden Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık) Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık) A) Aşık oldum B) Olmadım C) Sadece hoşlandım D) Öyle sandım E-e-e E) Hiçbiri

Aşinayım Firara Sustum, konuşamıyorum Pranga dilimde Doğru söz hangisi? Karıştı içimde Herkesin doğrusu, yanlışı, eğrisi, büğrüsü var Sevmek yanlışsa doğru kimin ipinde? Bir saklambaç oyunu gibi Kaybettim bir yerde seni Neden başım' alıp gidemiyorum? Aşinayım firara, kaçamıyorum En kötüsü günbegün sana Biraz daha fazla bağlanıyorum Aşinayım firara Aşinayım firara Aşinayım firara Aşinayım firara Sustum, konuşamıyorum Pranga dilimde Doğru söz hangisi? Karıştı içimde Herkesin doğrusu, yanlışı, eğrisi, büğrüsü var Sevmek yanlışsa doğru kimin ipinde? Bir saklambaç oyunu gibi Kaybettim bir yerde seni Neden başım' alıp gidemiyorum? Aşinayım firara, kaçamıyorum En kötüsü günbegün sana Biraz daha fazla bağlanıyorum Aşinayım firara Aşinayım firara Aşinayım firara Aşinayım firara