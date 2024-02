Özlem Tekin

Bu kalp ağırdır Her zaman taşıyamazsın Bu kalp anlatır Her zaman duyamazsın Bu kalp ağlatır Her zaman ağlayamazsın Bu kalp anlatır Hiçbir zaman duymazsın Oh, oh, o-o-oh Oh, oh, o-o-oh Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Taşıyamazsın Taşıyamazsın Bu kalp ağırdır Her zaman taşıyamazsın Bu kalp anlatır Her zaman duyamazsın Bu kalp ağlatır Her zaman ağlayamazsın Bu kalp anlatır Duyamazsın Oh, oh, o-o-oh Oh, oh, o-o-oh Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Taşıyamazsın Taşıyamazsın Oh, oh, o-o-oh Oh, oh, o-o-oh Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp