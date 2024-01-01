Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Özlem Tekin
Hatıran Yeter
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Gözleri yeşil gibi
Sözleri şiir gibi
Dalgalı deniz gibi
Biri var
Yaşadığım şehir gibi
Çöllerde nehir gibi
Sanki beni sever gibi
Biri var
Güzel gözleri haramsa
Çatal dilleri ölüm
Bu günlerde beni yaşatmayan
Biri var
Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi
Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi
Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Gözleri yeşil gibi
Sözleri şiir gibi
Sanki beni sever gibi
Biri var
Güzel gözleri haramsa
Çatal dilleri ölüm
Bu günlerde beni yaşatmayan
Biri var
Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi
Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi
Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Biri var, biri var
Biri var, biri var
Biri var, biri var
Biri var, biri var
Biri var, biri var
-
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...