Özlem Tekin

Gözleri yeşil gibi Sözleri şiir gibi Dalgalı deniz gibi Biri var Yaşadığım şehir gibi Çöllerde nehir gibi Sanki beni sever gibi Biri var Güzel gözleri haramsa Çatal dilleri ölüm Bu günlerde beni yaşatmayan Biri var Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Gözleri yeşil gibi Sözleri şiir gibi Sanki beni sever gibi Biri var Güzel gözleri haramsa Çatal dilleri ölüm Bu günlerde beni yaşatmayan Biri var Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Biri var, biri var Biri var, biri var Biri var, biri var Biri var, biri var Biri var, biri var