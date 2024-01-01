Özlem Tekin

-
Bu kalp ağırdır
Her zaman taşıyamazsın
Bu kalp anlatır
Her zaman duyamazsın
Bu kalp ağlatır
Her zaman ağlayamazsın
Bu kalp anlatır
Hiçbir zaman duymazsın
Oh, oh, o-o-oh
Oh, oh, o-o-oh
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Taşıyamazsın
Taşıyamazsın
Bu kalp ağırdır
Her zaman taşıyamazsın
Bu kalp anlatır
Her zaman duyamazsın
Bu kalp ağlatır
Her zaman ağlayamazsın
Bu kalp anlatır
Duyamazsın
Oh, oh, o-o-oh
Oh, oh, o-o-oh
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Taşıyamazsın
Taşıyamazsın
Oh, oh, o-o-oh
Oh, oh, o-o-oh
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Bu kalp
Ağırdır bu kalp
Bu kalp
-
Sen beni sevdin
Ben de seni
***
Bir zaman sonra sevgi ucuzlukta
Olmuşuz laubali, olmuşuz laubalı
***
Laubali la la laubalı
Laubali la la la la la la
***
Özledim seni
Sen de beni
***
Biz yakın yerlerde, kalmadı mesafe
Olmuşuz laubali, olmuşuz laubali
-
Bir daha düşün indir namluyu
Beni vurma bir daha
Zaten yaralıyım
Aşığım sana ilk kurşundan
Bir vurgun yaptın gittin
Gel bitirme kal yanımda
Zaten yaralıyım
Aşığım sana ilk kurşundan
Nefret çıldırınca
Aşk bir aciz kalır ki sorma
Tersi olsa bir tek mevsim kalır
O da sonbahar
Vurma, vurma
Bir çift kurşunun kaldı
Biri bana son kurşun sana
Vurma, vurma
Bir çift kurşunun kaldı
Biri bana son kurşun sana
Bir daha düşün indir namluyu
Beni vurma bir daha
Zaten yaralıyım
Aşığım sana ilk kurşundan
Bir vurgun yaptın gittin
Gel bitirme kal yanımda
Zaten yaralıyım
Aşığım sana ilk kurşundan
Nefret çıldırınca
Aşk bir aciz kalır ki sorma
Tersi olsa bir tek mevsim kalır
O da sonbahar
Vurma, vurma
Bir çift kurşunun kaldı
Biri bana son kurşun sana
Vurma, vurma
Bir çift kurşunun kaldı
Biri bana son kurşun sana
Vurma, vurma
Bir çift kurşunun kaldı
Biri bana son kurşun sana
Vurma, vurma
Bir çift kurşunun kaldı
Biri bana son kurşun sana
Vurma, vurma
Bir çift kurşunun kaldı
Biri bana son kurşun sana
Bir çift kurşunun kaldı
Son kurşun sana
Bir çift kurşunun kaldı
Son kurşun sana
-
Gözleri yeşil gibi
Sözleri şiir gibi
Dalgalı deniz gibi
Biri var
Yaşadığım şehir gibi
Çöllerde nehir gibi
Sanki beni sever gibi
Biri var
Güzel gözleri haramsa
Çatal dilleri ölüm
Bu günlerde beni yaşatmayan
Biri var
Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi
Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi
Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Gözleri yeşil gibi
Sözleri şiir gibi
Sanki beni sever gibi
Biri var
Güzel gözleri haramsa
Çatal dilleri ölüm
Bu günlerde beni yaşatmayan
Biri var
Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi
Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi
Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Kimine göre yanlış
Kimine göre doğru voh voh voh voh
Biri var, biri var
Biri var, biri var
Biri var, biri var
Biri var, biri var
Biri var, biri var
-
Yorgun düştüm aşktan
Her gün sil baştan
Gece gündüz haram
Kesildim aşktan
Zora gelmez
Zora gelmez bu can
Böyle gitmez
Böyle gitmez, inan
Biberi bol, tuzu az
Böyle sevgili olmaz
Kime bu naz?
Gecesi bol, gündüzü az biraz
Yalanı bol, vakti az
Böyle sevgili olmaz
Kime bu naz?
Çilesi bol, sevgisi az biraz
Yorgun düştüm aşktan
Her gün sil baştan
Gece gündüz haram
Kesildim aşktan
Zora gelmez
Zora gelmez bu can
Böyle gitmez
Böyle gitmez, inan
Biberi bol, tuzu az
Böyle sevgili olmaz
Kime bu naz?
Gecesi bol, gündüzü az biraz
Yalanı bol, vakti az
Böyle sevgili olmaz
Kime bu naz?
Çilesi bol, sevgisi az biraz
Biberi bol, tuzu az
Böyle sevgili olmaz
Kime bu naz?
Gecesi bol, gündüzü az biraz
Yalanı bol, vakti az
Böyle sevgili olmaz
Kime bu naz?
Çilesi bol, sevgisi az biraz
Biberi bol, tuzu az
Böyle sevgili olmaz
Kime bu naz?
Çilesi bol, sevgisi az biraz
-
Aşka inanmam
Ama aşksız yaşamam
Birileri bunu yapmalı, oh
Aşka inanmam
Ama yalnız uyanmam
Birileri bunu yapmalı, oh
Yine yalnız, yine tutsak
Gözümün çevresi ıslak
Yine kumdan kalelerde yaşıyorum
Yine yalnız, yine tutsak
Gözümün çevresi ıslak
Yine kumdan kalelerde yaşıyorum
Aşka inanmam
Ama yalnız uyanmam
Birileri bunu yapmalı, oh
Yine yalnız, yine tutsak
Gözümün çevresi ıslak
Yine kumdan kalelerde yaşıyorum
Yine yalnız, yine tutsak
Gözümün çevresi ıslak
Yine kumdan kalelerde yaşıyorum
Yine yalnız, yine tutsak
Gözümün çevresi ıslak
Yine kumdan kalelerde yaşıyorum
Yine yalnız, yine tutsak
Gözümün çevresi ıslak
Yine kumdan kalelerde yaşıyorum
Yine yalnız, yine tutsak
Gözümün çevresi ıslak
Yine kumdan kalelerde yaşıyorum
-
Kırılmak çok kolay oldu
Alışmak bir o kadar zor
Yaşım sır verir oldu
Darılmak çok kolay oldu
Barışmak bir o kadar zor
Vakit az gelir oldu
Ölümden beter oldu
Yazmamışlar kaderimi kimseyle
Sarılmışlar niceleri sevgiyle
Uçan kuşlar dönmez geri güz diye
Yazmamışlar kaderimi of
Tanışmak çok kolay oldu
Sevişmek niye böyle zor
Yerim dar gelir oldu
Ölümden beter oldu
Yazmamışlar kaderimi kimseyle
Sarılmışlar niceleri sevgiyle
Uçan kuşlar dönmez geri güz diye
Yazmamışlar kaderimi
Yazmamışlar kaderimi kimseyle
Sarılmışlar niceleri sevgiyle
Uçan kuşlar dönmez geri güz diye
Yazmamışlar kaderimi of
-
Dünden bu güne
Senden geriye ne kaldı
Susmak bilmeyen o son hece
İçimde bir yerde
Günden geceye
***
Benden öteye ne vardı söyle
O...pu ruhlu bir kaç kadın
O da sözde, sözde
***
Senle, sensiz
***
Ve olamadı aşk
Deli gibi aşk
Ölümüne aşk
Olamadı senle, sensin
-
Ah, yanıyorum, eyvah
Yine yanlış yaptım, yine aldandım
Ah, beni sevmek günah
Bir beni bilmeyen yine ben vardım
Sorma, soru sorma
Biri gider, biri gelir nasıl olsa
Sorma, soru sorma
Bilen çok, cevap yok nasıl olsa
Ah, beni sevmek günah
Bir beni bilmeyen yine ben vardım
Sorma, soru sorma
Biri gider, biri gelir nasıl olsa
Sorma, soru sorma
Bilen çok, cevap yok nasıl olsa
Sorma, soru sorma
Biri gider, biri gelir nasıl olsa
Sorma, soru sorma
Biri gider, biri gelir nasıl olsa
Biri gider, biri gelir nasıl olsa
Biri gider, biri gelir nasıl olsa
-
Seni ilk gördüğüm an
Kalbim duracaktı inan
Kor alevler içinde
Yanıyordum heyecandan
Seni ilk öptüğüm an
Dudaklarım kalbimde
Seni beklemiş inan
Ölüyordum heyecandan
Ölüyordum heyecandan
Beni yakan aşkın kurşun mu
Denizde yediğim vurgun mu
Ben aşık olmazdım ama
Senin aşkın bir başka
Beni yakan aşkın kurşun mu
Denizde yediğim vurgun mu
Ben aşık olmazdım ama
Senin aşkın bir başka
Seni ilk gördüğüm an
Kalbim duracaktı inan
Kor alevler içinde
Yanıyordum heyecandan
Yanıyordum heyecandan
Beni yakan aşkın kurşun mu
Denizde yediğim vurgun mu
Ben aşık olmazdım ama
Senin aşkın bir başka
Beni yakan aşkın kurşun mu
Denizde yediğim vurgun mu
Ben aşık olmazdım ama
Senin aşkın bir başka
Yaralı kalbim bi çare
Buna merhem ne çare
Gel dokun sende bir
Yaşanır mı bu dertle
Beni yakan aşkın kurşun mu
Denizde yediğim vurgun mu
Ben aşık olmazdım ama
Senin aşkın bir başka
Beni yakan aşkın kurşun mu
Denizde yediğim vurgun mu
Ben aşık olmazdım ama
Senin aşkın bir başka
Beni yakan aşkın, aah
Beni yakan aşkın
-
Bir yaz günü uyandığımda
Hiç duymadığım sesler geldi kulağıma
Bir yaz günü kendimi yorgun
Tükenmiş bulup da bakınca aynaya
Daha sabahtan kararımı verdim
Ne iş var ne güç var bugün benim
Bir günden ne çıkar istediğimi yapsam
Kimse fark etmez dünya batmaz
Bir yaz günü her şeyden uzakta
Tek başıma uzandım kırlara
Bir yaz günü inanmak zor olsa da
Kuşlarla konuştum rüzgarla yarıştım
Başımın üstünde yüzlerce kelebek
Dans edip döndüler etrafımda
Biraz uzakta akarsuyun
Gürültüsü kulaklarımda
Ne yazık değil mi kendimize
Ne yazık değil mi günlerimize
Her şey varken yanımızda
Ararız hepsini filmlerde
Şu kuşlara şu gökyüzüne bir bak
Rüzgar sanki seni uçuracak
Ağaçlardan sakın korkma
Yalnız değilsin buralarda
Bulutlara uzansın ellerin
Bir yaz günü uyandığımda
Hiç duymadığım sesler geldi kulağıma
Başımın üstünde yüzlerce kelebek
Dans edip döndüler etrafımda
Biraz uzakta akarsuyun
Gürültüsü kulaklarımda
Bir yaz günü, bir yaz günü