Özlem Tekin

Bomboştu uzun zamandır kalbim Düşlerim, evim buz gibi ellerim Seni buldu karanlıkta *** Yalnızdım, sende yalnızdın aslında Güzel olduğu gibi olduğu yerde Ama olduğu gibi görünecek cesur adam nerdee Allah'ın cezası bir kaç hafta süre Alışmadan aman abi, yakınlaşmadan şu mesele *** Aşıksan korkuyorsan kayıp, sevip de susuyorsan ayıp, yazık Daha gerçek ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda Biter tabi, istersen yeter, çeker gidersin ayrı Ama bil başarırım, sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam *** Görgülü bilgili olsun zengin olsun diye hiiç işim olmaz Benim keyfim yerinde Magazin malı güllü dallı motorlar gibi koca aramıyorum ki oğlum ben Bu şarkılar niye, aşk için aşk Bende sapına kadar var, o ayrı Ama bil kesip atamam Sen olmasan da unutamam ben bu aşkı *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam