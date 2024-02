Özlem Tekin

Çok pis terketti yar Acımadı bana bu defa İsyan beni bozar, bozar of Aniden gitti yar Tutamadım onu bu defa Bu tarz bana koyar, koyar of Çok pis terk etti yar Pis terk etti yar Terk etti yar Çok pis terk etti yar Aşıktım sana deli Affetmem asla seni Yalnızım günlerden beri, of Dönersin bi gün geri Yar etmem sana beni Yastayım günlerden beri, of Çok pis terketti yar Aramadı beni bu defa İsyan beni bozar, bozar of Harbiden gitti yar Bulamadım onu bu defa Bu tarz bana koyar, koyar of Aşıktım sana deli Affetmem asla seni Yalnızım günlerden beri, of Dönersin bi gün geri Yar etmem sana beni Yastayım günlerden beri, of Aşıktım sana deli Affetmem asla seni Yalnızım günlerden beri of, of Dönersin bi gün geri Yar etmem sana beni Yastayım günlerden beri, of Aşıktım sana deli Affetmem asla seni Yalnızım günlerden beri of of Dönersin bi gün geri Yar etmem sana beni Yastayım günlerden beri, of Çok pis terk etti yar Pis terk etti yar Terk etti yar Çok pis terk etti yar