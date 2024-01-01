Özlem Tekin

-
Yoldan çıktım elinde
Burdan artık dönüş yok ki geriye
Zorla değil ya bile bile
Yangın çıktı içimde
Bakmam artık senden başka birine
Zorla değil göz göre göre
Her şey yerli yerinde
Daha şimdiden
Deli gibi doldu taştı aşkın üstüme
(Aşkın üstüme)
Herkes karşı bu gidişime
(Bu gidişime)
Ver elini öyle durma hadi gülümse
(Hadi gülümse)
Zaten herkes baksın kendi işine
(Kendi işine)
Yoldan çıktım elinde
Burdan artık dönüş yok ki geriye
Zorla değil ya bile bile
Yangın çıktı içimde
Bakmam artık senden başka birine
Zorla değil göz göre göre
Her şey yerli yerinde
Daha şimdiden
Deli gibi doldu taştı aşkın üstüme
(Aşkın üstüme)
Herkes karşı bu gidişime
(Bu gidişime)
Ver elini öyle durma hadi gülümse
(Hadi gülümse)
Zaten herkes baksın kendi işine
(Kendi işine)
Deli gibi doldu taştı aşkın üstüme
(Aşkın üstüme)
Herkes karşı bu gidişime
(Bu gidişime)
Ver elini öyle durma hadi gülümse
(Hadi gülümse)
Zaten herkes baksın kendi işine
(Kendi işine)
Nana nana na na na na nana nana na
Na na na na nana nana na
Nana nana na na na na nana nana na
Na na na na na na nana nana na
-
Bomboştu uzun zamandır kalbim
Düşlerim, evim buz gibi ellerim
Seni buldu karanlıkta
***
Yalnızdım, sende yalnızdın aslında
Güzel olduğu gibi olduğu yerde
Ama olduğu gibi görünecek cesur adam nerdee
Allah'ın cezası bir kaç hafta süre
Alışmadan aman abi, yakınlaşmadan şu mesele
***
Aşıksan korkuyorsan kayıp, sevip de susuyorsan ayıp, yazık
Daha gerçek ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda
Biter tabi, istersen yeter, çeker gidersin ayrı
Ama bil başarırım, sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
***
Görgülü bilgili olsun zengin olsun diye hiiç işim olmaz
Benim keyfim yerinde
Magazin malı güllü dallı motorlar gibi koca aramıyorum ki oğlum ben
Bu şarkılar niye, aşk için aşk
Bende sapına kadar var, o ayrı
Ama bil kesip atamam
Sen olmasan da unutamam ben bu aşkı
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
-
Gün benim günüm hiç bi engelim yok
Bu kez önümde
Az düşünmedim çok üzülmedim
Yaş da yok gözümda
Ayrılık ya bu zor biraz
Ama geçer günün birinde
Sensiz olmaya razıyım
Bırak bitsin bittiyse kalamam seninle
Kara verdim gitmeye
***
Bundan böyle hep yek hep tek başıma
Dere tepe dümdüz kendi yoluma
Yalnız kaldım sanma koca dünya yanımda
Bundan böyle aşkım mevlamdır
Kanmam yalana
Dizginsiz aklım belalımdır almam yanıma
***
Gün gelir geçer ay biraz durur
Yılların cebinde
Az direnmedim çok gücenmedim
Hırs da yok içimde
Hürriyet ya bu zor biraz amagüzel
Yeri gelince
Yardan olmaya razıyım
Bırak bitsin bittiyse
Durmam yerimde
Karar verdim gitmeye
***
Bundan böyle hep yek hep tek başıma
Dere tepe dümdüz kendi yoluma
Yalnız kaldım sanma koca dünya yanımda
Bundan böyle aşkım mevlamdır
Kanmam yalana
Dizginsiz aklım belalımdır almam yanıma
-
Önce ben geldim sonra sen
Öpüştük elin belimde
Aşkını ilan ederken
İnceden keyfim yerinde
***
Önce sen korktun sonra ben
Bi daha sevmek mi tövbe
Kimseler bilmesin derken
Yarın milletin dilinde
***
Kim bilir kaç kez kandım
Kim bilir yetmez mi
Kim bilir şu erkekler sever mi
Sever mi söyle
-
Çok pis terketti yar
Acımadı bana bu defa
İsyan beni bozar, bozar of
Aniden gitti yar
Tutamadım onu bu defa
Bu tarz bana koyar, koyar of
Çok pis terk etti yar
Pis terk etti yar
Terk etti yar
Çok pis terk etti yar
Aşıktım sana deli
Affetmem asla seni
Yalnızım günlerden beri, of
Dönersin bi gün geri
Yar etmem sana beni
Yastayım günlerden beri, of
Çok pis terketti yar
Aramadı beni bu defa
İsyan beni bozar, bozar of
Harbiden gitti yar
Bulamadım onu bu defa
Bu tarz bana koyar, koyar of
Aşıktım sana deli
Affetmem asla seni
Yalnızım günlerden beri, of
Dönersin bi gün geri
Yar etmem sana beni
Yastayım günlerden beri, of
Aşıktım sana deli
Affetmem asla seni
Yalnızım günlerden beri of, of
Dönersin bi gün geri
Yar etmem sana beni
Yastayım günlerden beri, of
Aşıktım sana deli
Affetmem asla seni
Yalnızım günlerden beri of of
Dönersin bi gün geri
Yar etmem sana beni
Yastayım günlerden beri, of
Çok pis terk etti yar
Pis terk etti yar
Terk etti yar
Çok pis terk etti yar
-
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Yolun sonu görünmüyo'
Sislere karışmış yüzünden
Hemen derman bulunmuyo'
Kanayan yaralar çok derinken
Öyle bir filiz verdi ki aşkın (aşkın)
Kıyamam kesip atmaya kökünden
Yüreğim zindan, beni kapattın
Kaçmak gelmiyo' içimden
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Akar yaşlarım, gözüm görmez
Kalbim kırık, yolu göstermez
Nasıl kaçılır bu şehirden?
Bütün yollar sana çıkarken
Çıkarken
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Akar yaşlarım, gözüm görmez
Kalbim kırık, yolu göstermez
Nasıl kaçılır bu şehirden?
Bütün yollar sana çıkarken
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
Kırıldım, kırıldım, kırıldım
-
Onun için uyandım bugün
Yatağım biraz serin
Onun için açmış güneş
Yağmuru hiç sevmez
***
Onun için yürüdüm bugün
Hala ıslak üstü çimlerin
Onun için gülümsedim
Gülüşümü çok sever
***
Onun için savaştım bugün
Dalgalar boyum kadar
Onun için ayakta kaldım
Yenilgiyi hiç sevmez
***
Onun için yaşadım durdum
Geldi geçti deli sonbahar
Onun için boşverdim
Tüm bunlara değer
***
Bildiğim bu kadar onunla ilgili
Aslında hiç olmadık sevgili gibi
***
Onun için ağladım bu gün
Sarardı soldu güller
Onun için üzüldüm
Belki bi gün o da sever
-
Belki başka bir yer başka zamanda
Yine bulurum sevdayı
Saçları senin gibi olmaz
Gözleri belki yeşil değil
Ama bu defa bu son olucak
***
Aşka dair ne var ne yoksa
Al giderken
İşime yaramaz, bana yaramaz
Çünkü artık çok zor
Aşık olmak
Ama bir de olursam, bu son olucak
-
Çık gel, hesap yapma
Uymazsa gidersin yoluna
Fazla beklemem ben
Çık da gel
Çık gel, oyun kurma
Bi'kaç gün gidersin huyuma
Çok şey beklemem senden
Çık da gel
Aklında bulunsun
Sana ne dice'm
Bence biz bu aralar
Birbirimize iyi geliriz
Baktık ki olmuyo'
İki adım geri gideriz
Bence biz bu aralar
Birbirimize iyi geliriz
Baktık ki olmuyo'
İki adım geri gideriz
İki adım geri gideriz, ah
Çık gel, hesap yapma
Uymazsa gidersin yoluna
Fazla beklemem ben
Çık da gel
Çık gel, oyun kurma
Bi'kaç gün gidersin huyuma
Çok şey beklemem senden
Çık da gel
Aklında bulunsun, bak
Sana ne dice'm (Sana ne dice'm)
Sana ne dice'm
Bence biz bu aralar
Birbirimize iyi geliriz
Baktık ki olmuyo'
İki adım geri gideriz
Bence biz bu aralar
Birbirimize iyi geliriz
Baktık ki olmuyo'
İki adım geri gideriz
İki adım geri gideriz
Aklında bulunsun, bak
Sana ne dice'm
Bence biz bu aralar
Birbirimize iyi geliriz
Baktık ki olmuyo'
İki adım geri gideriz
Bence biz bu aralar
Birbirimize iyi geliriz
Baktık ki olmuyo'
İki adım geri gideriz
Bence biz bu aralar
Birbirimize iyi geliriz
Baktık ki olmuyo'
İki adım geri gideriz
Bence biz bu aralar
Baktık ki olmuyo'
İki adım geri gideriz
-
Kalp kalbe karşı olsaydı
Hemen anlardın beni
Göz göz geldiğimiz
İlk, ilk günden beri
Dur desem dursa, ne mümkün
Aşkım ölmeye değer
Hayaller kurmaya
Bir tek merhaba yeter
Beraber olduk bile
Seviştik sere serpe
Düğün dernek şölenle
Ama bir tek, ah şey
Daha o bilmiyor
Daha o bilmiyor
Daha o bilmiyor
Daha o bilmiyor
Dün gördüm yine gizledim aşkımı delice
Lacivert ne çok yakışmış bilmese de
Beraber olduk bile
Seviştik sere serpe
Düğün dernek şölenle
Ama bir tek, ah şey (demin dedim ya)
Daha o bilmiyor
Daha o bilmiyor
Daha o bilmiyor
Daha o bilmiyor
Daha o bilmiyor
Daha o bilmiyor