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7/24 Dinle Özlem Tekin
Özlem Tekin

Özlem Tekin

En Çok Dinlenen Özlem Tekin Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hep Yek

Özlem Tekin 03:34
02

Kimse Bilmez

Özlem Tekin 03:47
03

Kargalar

Özlem Tekin 03:58
04

Yar Bana Varmadı

Özlem Tekin 04:20
05

Yüzde Seksen

Özlem Tekin 03:47

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