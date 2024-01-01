Duvaksız Gelin Şarkı Sözleri
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Özlem Tekin
Duvaksız Gelin
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Dur gülüm,sus ağlama
Yeter çektiğin
Kördüğüm körpe yüreğin
Bak titriyor ellerin
Seni ezenler ezip geçenler
Taş olsun birer birer
Neler ettin,neler buldun
Yok de haykır gelin
***
Böyle zorla düğün olmaz ki
Yok mu sevdiğin
Böyle zorla gelin olunmaz ki
Yok mu bildiğin
***
Duvaksız gelin olmaz