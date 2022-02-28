Özlem Tekin

Tek Başıma Şarkı Sözleri
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Gün benim günüm hiç bi engelim yok
Bu kez önümde
Az düşünmedim çok üzülmedim
Yaş da yok gözümda
Ayrılık ya bu zor biraz
Ama geçer günün birinde
Sensiz olmaya razıyım
Bırak bitsin bittiyse kalamam seninle
Kara verdim gitmeye
***
Bundan böyle hep yek hep tek başıma
Dere tepe dümdüz kendi yoluma
Yalnız kaldım sanma koca dünya yanımda
Bundan böyle aşkım mevlamdır
Kanmam yalana
Dizginsiz aklım belalımdır almam yanıma
***
Gün gelir geçer ay biraz durur
Yılların cebinde
Az direnmedim çok gücenmedim
Hırs da yok içimde
Hürriyet ya bu zor biraz amagüzel
Yeri gelince
Yardan olmaya razıyım
Bırak bitsin bittiyse
Durmam yerimde
Karar verdim gitmeye
***
Bundan böyle hep yek hep tek başıma
Dere tepe dümdüz kendi yoluma
Yalnız kaldım sanma koca dünya yanımda
Bundan böyle aşkım mevlamdır
Kanmam yalana
Dizginsiz aklım belalımdır almam yanıma
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Bomboştu uzun zamandır kalbim
Düşlerim, evim buz gibi ellerim
Seni buldu karanlıkta
***
Yalnızdım, sende yalnızdın aslında
Güzel olduğu gibi olduğu yerde
Ama olduğu gibi görünecek cesur adam nerdee
Allah'ın cezası bir kaç hafta süre
Alışmadan aman abi, yakınlaşmadan şu mesele
***
Aşıksan korkuyorsan kayıp, sevip de susuyorsan ayıp, yazık
Daha gerçek ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda
Biter tabi, istersen yeter, çeker gidersin ayrı
Ama bil başarırım, sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
***
Görgülü bilgili olsun zengin olsun diye hiiç işim olmaz
Benim keyfim yerinde
Magazin malı güllü dallı motorlar gibi koca aramıyorum ki oğlum ben
Bu şarkılar niye, aşk için aşk
Bende sapına kadar var, o ayrı
Ama bil kesip atamam
Sen olmasan da unutamam ben bu aşkı
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
***
Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım
Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam
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