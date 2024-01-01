Özlem Tekin

Herkes Şanslı Doğmuyor Bir kuşluk vakti çıktı karşıma O günden beri kırgınım aklım hep onda Bir yol olsa söylesem dilim varmıyor Varmıyor niye Çok küçük yaşı zulmetmiş sokaklar Çocukluk gitmiş gözünde yıllar var Bir değil miyiz ki herkes şanslı doğmuyor Doğmuyor niye Ümidi yok bizden yardım dilesin Güvenmez ki el sözünü dinlesin Hiç mi sevmez anacığına dönesin Kimden hesap sorasın

Yar Bana Varmadı Günler geçti hasretinle Hasret döndü özlemine Kara haber kıyılara varmış eyvah *** El ver boy ver ben geleyim Tuzak olmuş yoldan geçeyim Demir aldım fırtına seçeyim Ölürüm terketmem seni *** Yar bana varmadı benimle olmadı Yana yana kalmadı hasret Yar bana varmadı benimle olmadı Yana yana kalmadı hayret

Aşk Herşeyi Affeder mi Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim oldığu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım *** Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım *** Aşk herşeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk herşeyi affeder mi

Sebepsiz Savaş Günlerdir bir an olsun yağmur dinmedi Rüzgar feryat figan her yer inledi Ne yapraklar kaldı ne renkli çiçekler dallarında Leylekler göç yolunda seyretti yitti Sebepsiz savaşın izleri Dostların kanayan külleri Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri Günlerdir bir an gözyaşlarım dinmedi Sesim feryat figan her yer inledi Ne resimler kaldı ne solmuş çiçekler elimde El alem göç yolunda seyretti yitti Sebepsiz savaşın izleri Dostların kanayan külleri Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri Sebepsiz savaşın izleri Dostların kanayan külleri Durdurmaya yetmedi ki insafsız Sebepsiz savaşın izleri Dostların kanayan külleri Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri

Duvaksız Gelin Dur gülüm,sus ağlama Yeter çektiğin Kördüğüm körpe yüreğin Bak titriyor ellerin Seni ezenler ezip geçenler Taş olsun birer birer Neler ettin,neler buldun Yok de haykır gelin *** Böyle zorla düğün olmaz ki Yok mu sevdiğin Böyle zorla gelin olunmaz ki Yok mu bildiğin *** Duvaksız gelin olmaz

Kime Ne Gönlümde taş sevgim üç kuruşluk Cimridir gözlerim zorlasan ağlamaz Kime ne *** Dostlar kısa bir sürelik çünkü Vefasızlık diz boyu Anlatmam derdimi canım istemez Kime ne *** Kime ne karman çorman hayatımdan Kime ne yalan dolan masallarımdan Kime ne yavuklumdan sevdalımdan Ben mutluysam *** Bir kadeh şarap Bir nefes duman Bir sıcak gülüş bana yeter *** Bir kadeh şarap Bir nefes duman Bir sıcak bakış bana yeter

Niye Bana Bu Ceza Zordur zor yalnız olmak bazen Yok mu sor bir bileni Çoktur çok yalnız olan zaten Var mı sor benim gibisi Yandım bittim kül oldum uğruna Nafile yarim gitti *** Yandım bittim kül oldum uğruna Sevdiğim çekti gitti Niye bana bu ceza Kıskandın söz verdim Niye bana bu ceza Naz ettin ben çektim Niye bana bu ceza Seni herkesten çok sevdim

Adresler Karıştı Kaybettim kendimi karanlıklarda Unuttum derdimi boş sokaklarda Dolaştım yollarda avare avare Dolaştım başı boş bir çocuk gibi saatlerce *** Kaybettim kendimi karanlıklarda Unuttum derdimi boş sokaklarda Saymadım saatleri harcadım gönlümce Saymadım kadehleri hesap kitap yok bu gece *** Adresler karıştı bak biraz içince Durumlar değişti bak sabah çökünce Deli gönlüm yerinde durmaz oldu Buraları bana pek dar oldu *** Kaybettim kendimi karanlıklarda Unuttum derdimi boş sokaklarda Dolaştım yollarda avare avare Dolaştım başı boş bir çocuk gibi saatlerce *** Hiçkimse görmesin tanımasın beni Bu gece çekemem boş muhabbetleri Dokunmayın bırakın kendi halime Rüzgar nerden eserse hesap kitap yok bu gece *** Adresler karıştı bak biraz içince Durumlar değişti bak sabah çökünce Deli gönlüm yerinde durmaz oldu Buraları bana pek dar oldu

Var mı Bana Yan Bakan Güneş yavaş yavaş aşağı iniyor Gölgeler upuzun uzun Yollar yavaş yavaş tenhalaşıyor Benim saatlerim başlıyor Giyinip süslenip son bir sigara Son kez aynaya bakıp kusur istemem artık Gece benim olunca Hey heyt! Var mı yan bakan Hey heyt! Kaş göz oynatan Hey heyt! Var mı yan bakan Hey heyt! Yine de hey hey