Hiç Şarkı Sözleri
Özlem Tekin Hiç şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Tekin Hiç şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hiç sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hiç kafa yormam
Bir zor varsa bir de çok kolay var hayatta
Hiç medet ummam
Bir giden varsa dönenlerde var bu yollarda
Yine kara kara geceler bana boyun eğerse
Hele kalbim benden ayrı düşmezse
Yine kara kara geceler bana boyun eğerse
Hele kalbim benden ayrı düşmezse
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Sana olan oldu
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Bana neler oldu
Hiç kafa yormam
Bir zor varsa bir de çok kolay var hayatta
Hiç medet ummam
Bir giden varsa dönenlerde var bu yollarda
Yine kara kara geceler bana boyun eğerse
Hele kalbim benden ayrı düşmezse
Yine kara kara geceler bana boyun eğerse
Hele kalbim benden ayrı düşmezse
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Sana olan oldu
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Bana neler oldu
Ölüsünü, dirisini...
Daha iyisini...
Ölüsünü, dirisini...
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Sana olan oldu
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Bana neler oldu