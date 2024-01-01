Özlem Tekin

Hiç kafa yormam Bir zor varsa bir de çok kolay var hayatta Hiç medet ummam Bir giden varsa dönenlerde var bu yollarda Yine kara kara geceler bana boyun eğerse Hele kalbim benden ayrı düşmezse Yine kara kara geceler bana boyun eğerse Hele kalbim benden ayrı düşmezse Ölüsünü, dirisini Bulurum ben birisini Daha iyisini Sana olan oldu Ölüsünü, dirisini Bulurum ben birisini Daha iyisini Bana neler oldu Hiç kafa yormam Bir zor varsa bir de çok kolay var hayatta Hiç medet ummam Bir giden varsa dönenlerde var bu yollarda Yine kara kara geceler bana boyun eğerse Hele kalbim benden ayrı düşmezse Yine kara kara geceler bana boyun eğerse Hele kalbim benden ayrı düşmezse Ölüsünü, dirisini Bulurum ben birisini Daha iyisini Sana olan oldu Ölüsünü, dirisini Bulurum ben birisini Daha iyisini Bana neler oldu Ölüsünü, dirisini... Daha iyisini... Ölüsünü, dirisini... Ölüsünü, dirisini Bulurum ben birisini Daha iyisini Sana olan oldu Ölüsünü, dirisini Bulurum ben birisini Daha iyisini Bana neler oldu