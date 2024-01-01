Özlem Tekin

Kara Sevda Gökte yilduz ellidur da ellisi de bellidur Gökte yilduz ellidur da ellisi de bellidur Gizli sevda çekenun da gözlerinden bellidur Kara sevda çekenun da gözlerinden bellidur *** Na na na na na na na na *** Yuvasında dertli kuş da ne suyi var ne yemi Yuvasında dertli kuş da ne suyi var ne yemi Güzelumlan buluşmak da seneden seneye mi Güzelumlan buluşmak da seneden seneye mi *** Ohh ooo oo o ohh ooo oo o *** Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden Rengini gülden almış da kokusu menekşeden Rengini gülden almış da kokusu menekşeden *** Dua eyle sevduğum da kuş olup da uçalım Dua eyle sevduğum da kuş olup da uçalım Sevdalum he de he de da var buradan kaçalum Sevdalum he de he de da var buradan kaçalum

Aynı Cemin Bülbülüyüm Var bi' nefes söyleyeyim Dinlemezsen neyleyeyim Aşk deryasın boylayayım Ummana dalmaya geldim Ummana dalmaya geldim Ben Hakk'ın evla kuluyum Kem damarlardan ben uluyum Aynı cemin bülbülüyüm Meydana ötmeye can geldim Aşk harmanında savruldum Hem elendim hem de yoğruldum Kazana girdim kavruldum Meydana yenmeye can geldim Hak ile oldum aşina Kalmadı gönlümde nesne Pervaneyim ateşine Aşkına yanmaya geldim Aşkına yanmaya geldim Ben Hakk'ın evla kuluyum Kem damarlardan ben uluyum Aynı cemin bülbülüyüm Meydana ötmeye can geldim Pir Sultan'ım yeryüzünde Var mıdır noksan sözümde? Eksiğim kendi özümde Darına durmaya can geldim Pir Sultan'ım yeryüzünde Var mıdır noksan sözümde? Eksiğim kendi özümde Darına durmaya can geldim

İnleyen Nağmeler İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki or'da hep şarkılar vardı İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki or'da hep şarkılar vardı *** Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı *** Arzular orada, dert oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı Arzular orada, dert oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı *** Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı *** Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı *** Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı

Sabır Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim *** Köle miyim ben ay Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim ay Yazık bana vay Kime şikayet edeyim Başından ne bileyim ay *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim *** Köle miyim ben ay Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim ay Yazık bana vay Kime şikayet edeyim Başından ne bileyim ay *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır