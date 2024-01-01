Neredesin Firuze Şarkı Sözleri
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Özlem Tekin
Neredesin Firuze
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Gökte yilduz ellidur da ellisi de bellidur
Gökte yilduz ellidur da ellisi de bellidur
Gizli sevda çekenun da gözlerinden bellidur
Kara sevda çekenun da gözlerinden bellidur
***
Na na na na na na na na
***
Yuvasında dertli kuş da ne suyi var ne yemi
Yuvasında dertli kuş da ne suyi var ne yemi
Güzelumlan buluşmak da seneden seneye mi
Güzelumlan buluşmak da seneden seneye mi
***
Ohh ooo oo o ohh ooo oo o
***
Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden
Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden
Rengini gülden almış da kokusu menekşeden
Rengini gülden almış da kokusu menekşeden
***
Dua eyle sevduğum da kuş olup da uçalım
Dua eyle sevduğum da kuş olup da uçalım
Sevdalum he de he de da var buradan kaçalum
Sevdalum he de he de da var buradan kaçalum
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Var bi' nefes söyleyeyim
Dinlemezsen neyleyeyim
Aşk deryasın boylayayım
Ummana dalmaya geldim
Ummana dalmaya geldim
Ben Hakk'ın evla kuluyum
Kem damarlardan ben uluyum
Aynı cemin bülbülüyüm
Meydana ötmeye can geldim
Aşk harmanında savruldum
Hem elendim hem de yoğruldum
Kazana girdim kavruldum
Meydana yenmeye can geldim
Hak ile oldum aşina
Kalmadı gönlümde nesne
Pervaneyim ateşine
Aşkına yanmaya geldim
Aşkına yanmaya geldim
Ben Hakk'ın evla kuluyum
Kem damarlardan ben uluyum
Aynı cemin bülbülüyüm
Meydana ötmeye can geldim
Pir Sultan'ım yeryüzünde
Var mıdır noksan sözümde?
Eksiğim kendi özümde
Darına durmaya can geldim
Pir Sultan'ım yeryüzünde
Var mıdır noksan sözümde?
Eksiğim kendi özümde
Darına durmaya can geldim
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İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki or'da hep şarkılar vardı
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki or'da hep şarkılar vardı
***
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
***
Arzular orada, dert oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
Arzular orada, dert oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
***
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
***
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
***
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
-
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-
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
***
Köle miyim ben ay
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim ay
Yazık bana vay
Kime şikayet edeyim
Başından ne bileyim ay
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
***
Köle miyim ben ay
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim ay
Yazık bana vay
Kime şikayet edeyim
Başından ne bileyim ay
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
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Turkey Turkey you're a lovely country
Turkey Turkey you're a cozy land
You're the land of şiş kebab and rakı
You're the place of living i have planned
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Places full of very friendly people
Always trying to help you if they can
Turkey Turkey i adore you
Turkey Turkey i love you
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See the sun in the high mountains of Bursa
Feel the water at the İzmir beach
Join the belly dancers in Ankara
İstanbul has fun enough for all
**
Sailing on the bosphorus is smashing
Eating fish in a funny small cafe
Turkey Turkey you're a lovely country
Turkey Turkey turkey you're okay
**
Turkey Turkey her zaman aşkınla yanıyorum ben
Turkey Turkey her zaman aşkınla tutuştum
Turkey Turkey her zaman aşkınla yanıyorum ben
Turkey Turkey her zaman aşkınla tutuşuyorum
**
Turkey Turkey her zaman aşkınla yanıyorum ben
Turkey Turkey her zaman aşkınla tutuştum
Turkey Turkey her zaman aşkınla yanıyorum ben
Turkey Turkey her zaman aşkınla tutuşuyorum