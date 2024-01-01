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7/24 Dinle Tek Başıma

Tek Başıma Şarkı Sözleri

Özlem Tekin Tek Başıma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Tekin Tek Başıma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tek Başıma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özlem Tekin

Özlem Tekin

Tek Başıma

  • Kimbilir

  • Dağları Deldim

  • Hep Yek

  • Oof

  • Kırıldım

  • Deli Gibi

  • Onun İçin

  • Aşka Dair

  • İki Adım

  • Daa

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