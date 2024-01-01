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7/24 Dinle Kime Ne

Kime Ne Şarkı Sözleri

Özlem Tekin Kime Ne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Tekin Kime Ne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kime Ne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özlem Tekin

Özlem Tekin

Kime Ne

  • Kime Ne

  • Yar Bana Varmadı

  • Aşk Herşeyi Affeder mi

  • Sebepsiz Savaş

  • Duvaksız Gelin

  • Herkes Şanslı Doğmuyor

  • Niye Bana Bu Ceza

  • Adresler Karıştı

  • Var mı Bana Yan Bakan

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