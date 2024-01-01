Özlem Tekin

Kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Yolun sonu görünmüyo' Sislere karışmış yüzünden Hemen derman bulunmuyo' Kanayan yaralar çok derinken Öyle bir filiz verdi ki aşkın (aşkın) Kıyamam kesip atmaya kökünden Yüreğim zindan, beni kapattın Kaçmak gelmiyo' içimden Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Akar yaşlarım, gözüm görmez Kalbim kırık, yolu göstermez Nasıl kaçılır bu şehirden? Bütün yollar sana çıkarken Çıkarken Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Akar yaşlarım, gözüm görmez Kalbim kırık, yolu göstermez Nasıl kaçılır bu şehirden? Bütün yollar sana çıkarken Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım Kırıldım, kırıldım, kırıldım

Dağları Deldim Bomboştu uzun zamandır kalbim Düşlerim, evim buz gibi ellerim Seni buldu karanlıkta *** Yalnızdım, sende yalnızdın aslında Güzel olduğu gibi olduğu yerde Ama olduğu gibi görünecek cesur adam nerdee Allah'ın cezası bir kaç hafta süre Alışmadan aman abi, yakınlaşmadan şu mesele *** Aşıksan korkuyorsan kayıp, sevip de susuyorsan ayıp, yazık Daha gerçek ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda Biter tabi, istersen yeter, çeker gidersin ayrı Ama bil başarırım, sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam *** Görgülü bilgili olsun zengin olsun diye hiiç işim olmaz Benim keyfim yerinde Magazin malı güllü dallı motorlar gibi koca aramıyorum ki oğlum ben Bu şarkılar niye, aşk için aşk Bende sapına kadar var, o ayrı Ama bil kesip atamam Sen olmasan da unutamam ben bu aşkı *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam *** Dağları deldim, tek başıma, çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim, kız başıma, sende yıkılmam

Hep Yek Gün benim günüm hiç bi engelim yok Bu kez önümde Az düşünmedim çok üzülmedim Yaş da yok gözümda Ayrılık ya bu zor biraz Ama geçer günün birinde Sensiz olmaya razıyım Bırak bitsin bittiyse kalamam seninle Kara verdim gitmeye *** Bundan böyle hep yek hep tek başıma Dere tepe dümdüz kendi yoluma Yalnız kaldım sanma koca dünya yanımda Bundan böyle aşkım mevlamdır Kanmam yalana Dizginsiz aklım belalımdır almam yanıma *** Gün gelir geçer ay biraz durur Yılların cebinde Az direnmedim çok gücenmedim Hırs da yok içimde Hürriyet ya bu zor biraz amagüzel Yeri gelince Yardan olmaya razıyım Bırak bitsin bittiyse Durmam yerimde Karar verdim gitmeye *** Bundan böyle hep yek hep tek başıma Dere tepe dümdüz kendi yoluma Yalnız kaldım sanma koca dünya yanımda Bundan böyle aşkım mevlamdır Kanmam yalana Dizginsiz aklım belalımdır almam yanıma

Kimbilir Önce ben geldim sonra sen Öpüştük elin belimde Aşkını ilan ederken İnceden keyfim yerinde *** Önce sen korktun sonra ben Bi daha sevmek mi tövbe Kimseler bilmesin derken Yarın milletin dilinde *** Kim bilir kaç kez kandım Kim bilir yetmez mi Kim bilir şu erkekler sever mi Sever mi söyle

Oof Çok pis terketti yar Acımadı bana bu defa İsyan beni bozar, bozar of Aniden gitti yar Tutamadım onu bu defa Bu tarz bana koyar, koyar of Çok pis terk etti yar Pis terk etti yar Terk etti yar Çok pis terk etti yar Aşıktım sana deli Affetmem asla seni Yalnızım günlerden beri, of Dönersin bi gün geri Yar etmem sana beni Yastayım günlerden beri, of Çok pis terketti yar Aramadı beni bu defa İsyan beni bozar, bozar of Harbiden gitti yar Bulamadım onu bu defa Bu tarz bana koyar, koyar of Aşıktım sana deli Affetmem asla seni Yalnızım günlerden beri, of Dönersin bi gün geri Yar etmem sana beni Yastayım günlerden beri, of Aşıktım sana deli Affetmem asla seni Yalnızım günlerden beri of, of Dönersin bi gün geri Yar etmem sana beni Yastayım günlerden beri, of Aşıktım sana deli Affetmem asla seni Yalnızım günlerden beri of of Dönersin bi gün geri Yar etmem sana beni Yastayım günlerden beri, of Çok pis terk etti yar Pis terk etti yar Terk etti yar Çok pis terk etti yar

Deli Gibi Yoldan çıktım elinde Burdan artık dönüş yok ki geriye Zorla değil ya bile bile Yangın çıktı içimde Bakmam artık senden başka birine Zorla değil göz göre göre Her şey yerli yerinde Daha şimdiden Deli gibi doldu taştı aşkın üstüme (Aşkın üstüme) Herkes karşı bu gidişime (Bu gidişime) Ver elini öyle durma hadi gülümse (Hadi gülümse) Zaten herkes baksın kendi işine (Kendi işine) Yoldan çıktım elinde Burdan artık dönüş yok ki geriye Zorla değil ya bile bile Yangın çıktı içimde Bakmam artık senden başka birine Zorla değil göz göre göre Her şey yerli yerinde Daha şimdiden Deli gibi doldu taştı aşkın üstüme (Aşkın üstüme) Herkes karşı bu gidişime (Bu gidişime) Ver elini öyle durma hadi gülümse (Hadi gülümse) Zaten herkes baksın kendi işine (Kendi işine) Deli gibi doldu taştı aşkın üstüme (Aşkın üstüme) Herkes karşı bu gidişime (Bu gidişime) Ver elini öyle durma hadi gülümse (Hadi gülümse) Zaten herkes baksın kendi işine (Kendi işine) Nana nana na na na na nana nana na Na na na na nana nana na Nana nana na na na na nana nana na Na na na na na na nana nana na

Onun İçin Onun için uyandım bugün Yatağım biraz serin Onun için açmış güneş Yağmuru hiç sevmez *** Onun için yürüdüm bugün Hala ıslak üstü çimlerin Onun için gülümsedim Gülüşümü çok sever *** Onun için savaştım bugün Dalgalar boyum kadar Onun için ayakta kaldım Yenilgiyi hiç sevmez *** Onun için yaşadım durdum Geldi geçti deli sonbahar Onun için boşverdim Tüm bunlara değer *** Bildiğim bu kadar onunla ilgili Aslında hiç olmadık sevgili gibi *** Onun için ağladım bu gün Sarardı soldu güller Onun için üzüldüm Belki bi gün o da sever

Aşka Dair Belki başka bir yer başka zamanda Yine bulurum sevdayı Saçları senin gibi olmaz Gözleri belki yeşil değil Ama bu defa bu son olucak *** Aşka dair ne var ne yoksa Al giderken İşime yaramaz, bana yaramaz Çünkü artık çok zor Aşık olmak Ama bir de olursam, bu son olucak

İki Adım Çık gel, hesap yapma Uymazsa gidersin yoluna Fazla beklemem ben Çık da gel Çık gel, oyun kurma Bi'kaç gün gidersin huyuma Çok şey beklemem senden Çık da gel Aklında bulunsun Sana ne dice'm Bence biz bu aralar Birbirimize iyi geliriz Baktık ki olmuyo' İki adım geri gideriz Bence biz bu aralar Birbirimize iyi geliriz Baktık ki olmuyo' İki adım geri gideriz İki adım geri gideriz, ah Çık gel, hesap yapma Uymazsa gidersin yoluna Fazla beklemem ben Çık da gel Çık gel, oyun kurma Bi'kaç gün gidersin huyuma Çok şey beklemem senden Çık da gel Aklında bulunsun, bak Sana ne dice'm (Sana ne dice'm) Sana ne dice'm Bence biz bu aralar Birbirimize iyi geliriz Baktık ki olmuyo' İki adım geri gideriz Bence biz bu aralar Birbirimize iyi geliriz Baktık ki olmuyo' İki adım geri gideriz İki adım geri gideriz Aklında bulunsun, bak Sana ne dice'm Bence biz bu aralar Birbirimize iyi geliriz Baktık ki olmuyo' İki adım geri gideriz Bence biz bu aralar Birbirimize iyi geliriz Baktık ki olmuyo' İki adım geri gideriz Bence biz bu aralar Birbirimize iyi geliriz Baktık ki olmuyo' İki adım geri gideriz Bence biz bu aralar Baktık ki olmuyo' İki adım geri gideriz