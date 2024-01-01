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7/24 Dinle Laubali

Laubali Şarkı Sözleri

Özlem Tekin Laubali şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Tekin Laubali şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Laubali sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özlem Tekin

Özlem Tekin

Laubali

  • Kumdan Kaleler

  • Laubali

  • Vurma

  • Biri Var

  • Biberi Bol

  • Bu Kalp

  • Yazmamışlar

  • Ve Olamadı Aşk

  • Sorma

  • Beni Yakan Aşkın

  • Bir Yaz Günü

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