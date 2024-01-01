Saat Şarkı Sözleri
Özlem Tekin Saat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Tekin Saat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Saat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Saat görünmüyor yattığım yerden
Gün ağardı biliyorum
Biri saati söylesin
Güneş görünmüyor yattığım yerden
Perdeler kapalı biliyorum
Yeter gölge etmesin
Ölmeye yattım,ecel gelmedi
Sevmeye kalktım,giden gelmedi
Neye el asam,eridi gitti
Neye el atsam...
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Yaralandım,iyileşmedi
Kimse yardım etmedi
Kabus bitmek bilmedi,of
Gece gündüz değişmedi
Kimse benle sevişmedi
Kabus bitmek bilmedi,of