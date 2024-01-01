Kime Ne Şarkı Sözleri
Özlem Tekin Kime Ne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Tekin Kime Ne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kime Ne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Günlerdir bir an olsun yağmur dinmedi
Rüzgar feryat figan her yer inledi
Ne yapraklar kaldı ne renkli çiçekler dallarında
Leylekler göç yolunda seyretti yitti
Sebepsiz savaşın izleri
Dostların kanayan külleri
Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri
Günlerdir bir an gözyaşlarım dinmedi
Sesim feryat figan her yer inledi
Ne resimler kaldı ne solmuş çiçekler elimde
El alem göç yolunda seyretti yitti
Sebepsiz savaşın izleri
Dostların kanayan külleri
Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri
Sebepsiz savaşın izleri
Dostların kanayan külleri
Durdurmaya yetmedi ki insafsız
Sebepsiz savaşın izleri
Dostların kanayan külleri
Durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri
-
Günler geçti hasretinle
Hasret döndü özlemine
Kara haber kıyılara varmış eyvah
***
El ver boy ver ben geleyim
Tuzak olmuş yoldan geçeyim
Demir aldım fırtına seçeyim
Ölürüm terketmem seni
***
Yar bana varmadı benimle olmadı
Yana yana kalmadı hasret
Yar bana varmadı benimle olmadı
Yana yana kalmadı hayret
-
Çok üzgünüm istemeden
Seni dün gece aldattım
Kim oldığu mühim değil
Sana bağlanmaktan kaçtım
***
Çok üzgünüm istemeden
Bir bakışa aldandım
İnan bana bütün sabah
Pişmanlıktan ağladım
***
Aşk herşeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk herşeyi affeder mi
-
Dur gülüm,sus ağlama
Yeter çektiğin
Kördüğüm körpe yüreğin
Bak titriyor ellerin
Seni ezenler ezip geçenler
Taş olsun birer birer
Neler ettin,neler buldun
Yok de haykır gelin
***
Böyle zorla düğün olmaz ki
Yok mu sevdiğin
Böyle zorla gelin olunmaz ki
Yok mu bildiğin
***
Duvaksız gelin olmaz
-
Gönlümde taş sevgim üç kuruşluk
Cimridir gözlerim zorlasan ağlamaz
Kime ne
***
Dostlar kısa bir sürelik çünkü
Vefasızlık diz boyu
Anlatmam derdimi canım istemez
Kime ne
***
Kime ne karman çorman hayatımdan
Kime ne yalan dolan masallarımdan
Kime ne yavuklumdan sevdalımdan
Ben mutluysam
***
Bir kadeh şarap
Bir nefes duman
Bir sıcak gülüş bana yeter
***
Bir kadeh şarap
Bir nefes duman
Bir sıcak bakış bana yeter
-
Bir kuşluk vakti çıktı karşıma
O günden beri kırgınım aklım hep onda
Bir yol olsa söylesem dilim varmıyor
Varmıyor niye
Çok küçük yaşı zulmetmiş sokaklar
Çocukluk gitmiş gözünde yıllar var
Bir değil miyiz ki herkes şanslı doğmuyor
Doğmuyor niye
Ümidi yok bizden yardım dilesin
Güvenmez ki el sözünü dinlesin
Hiç mi sevmez anacığına dönesin
Kimden hesap sorasın
-
Zordur zor yalnız olmak bazen
Yok mu sor bir bileni
Çoktur çok yalnız olan zaten
Var mı sor benim gibisi
Yandım bittim kül oldum uğruna
Nafile yarim gitti
***
Yandım bittim kül oldum uğruna
Sevdiğim çekti gitti
Niye bana bu ceza
Kıskandın söz verdim
Niye bana bu ceza
Naz ettin ben çektim
Niye bana bu ceza
Seni herkesten çok sevdim
-
Kaybettim kendimi karanlıklarda
Unuttum derdimi boş sokaklarda
Dolaştım yollarda avare avare
Dolaştım başı boş bir çocuk gibi saatlerce
***
Kaybettim kendimi karanlıklarda
Unuttum derdimi boş sokaklarda
Saymadım saatleri harcadım gönlümce
Saymadım kadehleri hesap kitap yok bu gece
***
Adresler karıştı bak biraz içince
Durumlar değişti bak sabah çökünce
Deli gönlüm yerinde durmaz oldu
Buraları bana pek dar oldu
***
Kaybettim kendimi karanlıklarda
Unuttum derdimi boş sokaklarda
Dolaştım yollarda avare avare
Dolaştım başı boş bir çocuk gibi saatlerce
***
Hiçkimse görmesin tanımasın beni
Bu gece çekemem boş muhabbetleri
Dokunmayın bırakın kendi halime
Rüzgar nerden eserse hesap kitap yok bu gece
***
Adresler karıştı bak biraz içince
Durumlar değişti bak sabah çökünce
Deli gönlüm yerinde durmaz oldu
Buraları bana pek dar oldu
-
Güneş yavaş yavaş aşağı iniyor
Gölgeler upuzun uzun
Yollar yavaş yavaş tenhalaşıyor
Benim saatlerim başlıyor
Giyinip süslenip son bir sigara
Son kez aynaya bakıp kusur istemem artık
Gece benim olunca
Hey heyt! Var mı yan bakan
Hey heyt! Kaş göz oynatan
Hey heyt! Var mı yan bakan
Hey heyt! Yine de hey hey
-
Mektup attım yalnızlığa
Bir de baktım bir gün sonra
Milyonlarca mektup var kapımda
Mektupları bir bir açtım
Senden bir satır aradım
Ama bir tek sen yoktun ya orda
Yaz biraz ya da gel bu yaz
Dünya umurumda aslında
Bir de sen olsan yanımda
Aşkımı sorsan anlatsam sana
Yaz bana ya da gel bu yaz