A) Şık Şarkı Sözleri
Özlem Tekin A) Şık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Tekin A) Şık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan A) Şık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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A) Bana bir şeyler oldu
B) Nefes nefese kaldım
C) Feci ter bastı bir anda
D) Ellerim titriyo' bak
E) Hepsi senin yüzünden
A) Çok hoşsun, tamam
B) Bana bakmazsın, tamam
C) Evet, yok arabam falan
D) Param da yok bi' taraftan
E) Hepsi senin yüzünden
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri
A) Bana bir şeyler oldu
B) Nefes nefese kaldım
C) Feci ter bastı bir anda
D) Ellerim titriyo' bak
E) Hepsi senin yüzünden
A) Çok hoşsun, tamam
B) Bana bakmazsın, tamam
C) Evet, yok arabam falan
D) Param da yok bi' taraftan
E) Hepsi senin yüzünden
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ah, aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
Ben sana galiba aşık oldum (aşık, aşık, aşık)
A) Aşık oldum
B) Olmadım
C) Sadece hoşlandım
D) Öyle sandım
E-e-e
E) Hiçbiri