Özlem Tekin

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Dört duvar arası ömrümün yarısı
Silerim değişir alnımın yazısı
Silerim değişir alnımın yazısı
Bahtımın karası dostumun acısı
Sarılırım iyileşir kalbimin yarası
Sarılırım iyileşir kalbimin yarası
Hadi dayan, hadi gülüm dayan
Sil gözünü yaştan ekmeğini taştan
Hiç korkma sil baştan
Kar erir oluktan, gün doğar ufuktan
Hiç korkma sil baştan, hiç korkma sil baştan
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Alıştım yalana
Pervasız olmaya
Kim tutmuş sözünü ama hala
Masmavi bak gökyüzü
***
Alıştım elvedaya
Umursamaz durmaya
Hiç sevgi görmedim ama hala
Sımsıcak bak ellerim
***
Ben üzülmem sen ağla
Dert dinlemem anlat orda burda
Çoktan ayrılmışız aslında
Ben söylemem sen anla
***
Alıştım korkuya
Yalnız kalmaya
Hiç kimseyi silmem ama hala
Bembeyaz bak bu sayfa
***
Ben üzülmem sen ağla
Dert dinlemem anlat orda burda
Çoktan ayrılmışız aslında
Ben söylemem sen anla
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Yatağım boş
Resmin baş ucumda durur
Öylece masum
Özlerim beklerim
Ağlarım vazgeçersen sonunda
***
Zaman çok zor
Geçiyor yokluğunda
Dokunduğun gülleri
Kanıyor avucumda
Ateşler dans eder
Gecenin kollarında
Ayırmak yürek ister
Sarıl bana
***
Sevgiden başka
Ne kaldı elimizde?
Dayanmak zorundayız ikimizde
***
Acelem yok
Kalbim seni bekleyecek
Öylece masum
Özlerim beklerim
Ağlarım vazgeçersen sonunda..
-
Yar seni bana kim gönderdi
Annem bana hep söylerdi
Kısmetin ayağına gelir
Kendini yorma derdi
***
Sen sen ol ağzını açma
Fazla kusur arama
Birini bulursan şükret
İyi erkek karaborsada
***
Uslu durmadım,hiç susmadım
Aklıma geleni söyledim
Yok yere kimsenin kahrını,kaprisini
Çekemem ben
Kimsin ki sen
***
Nerden baksan haksızım
Yüzde seksen arsızım
Yüzde doksan kalpsizim
Bundan böyle sensizim
***
Hadi yine sen çok şanslısın
Senden bıktım ansızın
Kendini kurtardın sanma
Sen daha yolun başındasın
-
Kimse bilmez ömür boyu dert oldum
Kendimi aramaktan yoruldum
Düşüp yollara bir derman buldum
Seni gördüm göreli sana tutuldum
Aa....
***
Kimse bilmez bir ömür sürüklendim
Her sabah yeniden ümitlendim
Bakıp aynaya ne sözler verdim
Seni gördüm göreli aşka dilendim
Aa..
***
Boyuna posuna havasına yandığım
Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm
Eline dizine yatağına yattığım
***
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Aaaa..
***
Kimse bilmez bir ömür gelip geçti
Bu tarlada ne ekinler yetişti
Dön bir bak bana gözlerim gülüyor
Seni gördüm göreli mevsim değişti
Seni gördüm göreli dünyam değişti
***
Boyuna posuna havasına yandığım
Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm
Eline dizine yatağına yattığım
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
-
"Bize bir şans ver" dedin yine
Tek isteğin bu, bu son sefer
Bundan böyle, çeker gidersin
Tersim döndü, uğraşmaktan seninle
Gelgit, bu senin denizin
O yana bu yana bitmez git gel
Bundan böyle sabrım hiç yok
İşim değil benim bu senaryolar
***
Uğruna çektiğim acılara değerse
Durma vur beni, durma vur beni
Bir o kaldı, bedelse öldür
Uğruna çektiğim acılara değerse
Durma vur beni, durma vur beni
Bir o kaldı, bedelse öldür
***
Özür dileme, hayatını yaşa
Karşına çıksa yeniden biri
Ondan da iste ödemesini
Aşkın bedelini üzüntüsüyle
***
Uğruna çektiğim acılara değerse
Durma vur beni, durma vur beni
Bir o kaldı, bedelse öldür
***
Uğruna çektiğim acılara değerse
Durma vur beni, durma vur beni
Bir o kaldı, bedelse öldür
Uğruna çektiğim acılara değerse
Durma vur beni, durma vur beni
Bir o kaldı, bedelse öldür
-
Uykuya dalmak istiyorum
Seninle, birdenbire
Derin derin
Rüya görmek istiyorum
Seninle, seninle birlkte
Bi' düşün
Gitmediğimiz ama tanıdık yerlerde
Tanımadığımız ama bildik yüzlerle
Her şey, herkes, her yer senle güzel
Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım
Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım
Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm
Aşık oldum, senden beri kuralsızım
Kaçıp gitmek istiyorum
Seninle, hâliyle
Zaman zaman
Dalga geçmek istiyorum hayatla
Seninle birlikte
Bi' düşün
Yalandan katıldığımız sohbette
Çalışmadan kazandığımız her yerde
Her şey, herkes, her yer senle güzel
Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım
Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım
Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm
Aşık oldum, senden beri kuralsızım
Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım
Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım
Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm
Aşık oldum, senden beri kuralsızım
-
Kimse bilmez ömür boyu dert oldum
Kendimi aramaktan yoruldum
Düşüp yollara bir derman buldum
Seni gördüm göreli sana tutuldum
Aa....
***
Kimse bilmez bir ömür sürüklendim
Her sabah yeniden ümitlendim
Bakıp aynaya ne sözler verdim
Seni gördüm göreli aşka dilendim
Aa..
***
Boyuna posuna havasına yandığım
Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm
Eline dizine yatağına yattığım
***
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Aaaa..
***
Kimse bilmez bir ömür gelip geçti
Bu tarlada ne ekinler yetişti
Dön bir bak bana gözlerim gülüyor
Seni gördüm göreli mevsim değişti
Seni gördüm göreli dünyam değişti
***
Boyuna posuna havasına yandığım
Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm
Eline dizine yatağına yattığım
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
-
Kendimden demir alıp yine kendime getiren
Derdimden uzaklaşıp yarını düşünmeden
Derin serin nefes alıp kalbinde ruhumu gezdiren
Sensin sensin,sensin sensin
Sensin sensin, başkasını istemem
***
Sevilmeden önce herkese yalandım
Oyunumu oynar keyfime bakardım
Seni de önce bir oyun sandım bilemedim
***
Fark edemedim erkekliğime ver, erkekliğime ver
***
İnanmazdım hiç kimseye
Teslim olmaz kusur arardım
Beni anladın artık aşka inanmaktır kararım
Sensin sensin,sensin sensin
Sensin sensin, başkasını istemem
***
Sevilmeden önce herkese yalandım
Oyunumu oynar keyfime bakardım
Seni de önce bir oyun sandım bilemedim
Fark edemedim erkekliğime ver, erkekliğime ver
***
Erkekliğime ver, erkekliğime ver
Erkekliğime ver, erkekliğime ver
-
Bu geceden başlayıp boş vericem ben
Eylenicem ben günümü gün edicem
Şimdiden yük kalktı omuzumdan
Tamda gün aldım otuzumdan
Gitmeden döndüm yarı yoldan
***
Yer yerinden oynasa ben buradayım
Kar kıyamet kopsa da aynı konumdayım
Dünya alt üst olsa da sabit durumdayım
Her şey tersine dönse bana bişey olmaz
***
Devam etmek gelmiyor içimden
Kimse kaldıramaz beni yerimden
Şimdiden yük kalktı omuzumdan
Tamda gün aldım otuzumdan
Gitmeden döndüm yarı yoldan
***
Yer yerinden oynasa ben buradayım
Kar kıyamet kopsa da aynı konumdayım
Dünya alt üst olsa da sabit durumdayım
Her şey tersine dönse bana bişey olmaz
-
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler geliyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yarim
Aslan yarim
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler geliyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Aslan yarim
Aslan yarim
Gidelim ilinizden
Kurtulam dilinizden
Gidelim ilinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Aslan yarim
Aslan yarim
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye (gel beriye)
Fistan aldım endazesi onyediye (onyediye)
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Aslan yarim kız senin adın Hediye