Özlem Tekin

Uykuya dalmak istiyorum Seninle, birdenbire Derin derin Rüya görmek istiyorum Seninle, seninle birlkte Bi' düşün Gitmediğimiz ama tanıdık yerlerde Tanımadığımız ama bildik yüzlerle Her şey, herkes, her yer senle güzel Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm Aşık oldum, senden beri kuralsızım Kaçıp gitmek istiyorum Seninle, hâliyle Zaman zaman Dalga geçmek istiyorum hayatla Seninle birlikte Bi' düşün Yalandan katıldığımız sohbette Çalışmadan kazandığımız her yerde Her şey, herkes, her yer senle güzel Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm Aşık oldum, senden beri kuralsızım Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm Aşık oldum, senden beri kuralsızım