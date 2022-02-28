Özlem Tekin

Yar Bana Varmadı Günler geçti hasretinle Hasret döndü özlemine Kara haber kıyılara varmış eyvah *** El ver boy ver ben geleyim Tuzak olmuş yoldan geçeyim Demir aldım fırtına seçeyim Ölürüm terketmem seni *** Yar bana varmadı benimle olmadı Yana yana kalmadı hasret Yar bana varmadı benimle olmadı Yana yana kalmadı hayret

Sen Anla Alıştım yalana Pervasız olmaya Kim tutmuş sözünü ama hala Masmavi bak gökyüzü *** Alıştım elvedaya Umursamaz durmaya Hiç sevgi görmedim ama hala Sımsıcak bak ellerim *** Ben üzülmem sen ağla Dert dinlemem anlat orda burda Çoktan ayrılmışız aslında Ben söylemem sen anla *** Alıştım korkuya Yalnız kalmaya Hiç kimseyi silmem ama hala Bembeyaz bak bu sayfa *** Ben üzülmem sen ağla Dert dinlemem anlat orda burda Çoktan ayrılmışız aslında Ben söylemem sen anla

Yatağım Boş Yatağım boş Resmin baş ucumda durur Öylece masum Özlerim beklerim Ağlarım vazgeçersen sonunda *** Zaman çok zor Geçiyor yokluğunda Dokunduğun gülleri Kanıyor avucumda Ateşler dans eder Gecenin kollarında Ayırmak yürek ister Sarıl bana *** Sevgiden başka Ne kaldı elimizde? Dayanmak zorundayız ikimizde *** Acelem yok Kalbim seni bekleyecek Öylece masum Özlerim beklerim Ağlarım vazgeçersen sonunda..

Yüzde Seksen Yar seni bana kim gönderdi Annem bana hep söylerdi Kısmetin ayağına gelir Kendini yorma derdi *** Sen sen ol ağzını açma Fazla kusur arama Birini bulursan şükret İyi erkek karaborsada *** Uslu durmadım,hiç susmadım Aklıma geleni söyledim Yok yere kimsenin kahrını,kaprisini Çekemem ben Kimsin ki sen *** Nerden baksan haksızım Yüzde seksen arsızım Yüzde doksan kalpsizim Bundan böyle sensizim *** Hadi yine sen çok şanslısın Senden bıktım ansızın Kendini kurtardın sanma Sen daha yolun başındasın